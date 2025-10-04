English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सीरिज सुरु असताना स्टार खेळाडूची अचानक तब्येत बिघडली, रुग्णलयात उपचार सुरु

IND A VS AUS A : भारत ए विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ए यांच्यात सुरु असलेल्या वनडे सीरिज दरम्यान अचानक एका खेळाडूची तब्येत बिघडली असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Oct 4, 2025, 04:05 PM IST
(Photo Credit - Social Media)

IND A VS AUS A : भारताचा वरिष्ठ क्रिकेट संघ सध्या घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिज विरुद्ध 2 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळत आहे. तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलिया ए संघ सध्या भारत दौऱ्यावर असून ते येथे भारत ए संघाविरुद्ध 3 सामन्याची वनडे सीरिज खेळत आहेत. मात्र या सीरिज दरम्यान अचानक एका खेळाडूची तब्येत बिघडली असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. महत्वाची गोष्ट ही की खेळाडू हॉटेलचं जेवण जेवल्याने आजारी पडला. तसेच संघाच्या इतर काही खेळाडूंना सुद्धा याच समस्येचा सामना करावा लागला.  

भारत दौऱ्यात ऑस्ट्रेलिया ए संघाचा खेळाडू हेनरी थॉर्नटन (Henry Thornton) याची तब्येत अचानक बिघडली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हेनरी थॉर्नटनला कानपूरमधील हॉटेलमध्ये झालेल्या जेवणामुळे त्याच पोट बिघडलं. त्यानंतर टीम मॅनेजर आणि लोकल मॅनेजरने त्याला हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं. ऑस्ट्रेलिया अ संघातील चार खेळाडूंना पॉट बिघडण्याचा त्रास झाला. हेन्रीची प्रकृती बिघडल्यानंतर त्याला तातडीने वैद्यकीय मदत मिळाली.

हेनरी थॉर्नटनला 2 दिवस डॉक्टरांच्या देखरेखी खाली ठेवलं जाणार असून सध्या त्याची तब्येत ठीक आहे. तो लवकरच पुन्हा संघासोबत जोडला जाणार आहे. संघासोबत शहरात आल्यापासून हेन्रीला पोटाशी निगडित समस्या होत असल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, ऑस्ट्रेलियन संघाने अद्याप या घटनेवर कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.

हेही वाचा : VIDEO: हवेत झेप घेत नीतीश कुमार रेड्डीने घेतला अफलातून कॅच, प्रेक्षक थक्क! बघा Video

 

सीरिज 1-1 च्या बरोबरीत : 

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या ए संघांमध्ये 3 सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून सध्या ही सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत आहे. सीरिजमधील पहिल्या सामन्यात भारताने 171 धावांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने जोरदार पुनरागमन केले. प्रथम फलंदाजी करताना भारताचा डाव 246 धावांवर संपला. पावसामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी 25 ओव्हरमध्ये 160 धावांचे लक्ष्य होते. ऑस्ट्रेलियाने हे लक्ष्य 16.4 ओव्हरमध्ये फक्त एक विकेटच्या गमावून गमावून पूर्ण केले. सीरिज मधील शेवटचा सामना आता 5 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाईल.

FAQ : 

ऑस्ट्रेलिया 'ए' संघाच्या खेळाडूला काय झाले?
ऑस्ट्रेलिया 'ए' संघाचा खेळाडू हेनरी थॉर्नटन याची तब्येत कानपूरमधील हॉटेलच्या जेवणामुळे बिघडली. त्याला पोटाशी संबंधित समस्या उद्भवली आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

हेनरी थॉर्नटन याच्यासोबत इतर कोणत्या खेळाडूंना त्रास झाला?
ऑस्ट्रेलिया 'ए' संघातील एकूण चार खेळाडूंना पोट बिघडण्याचा त्रास झाला, परंतु हेनरी थॉर्नटन याला सर्वात गंभीर त्रास झाल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

हेनरी थॉर्नटन याची सध्याची प्रकृती कशी आहे?
हेनरी थॉर्नटन याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. त्याला 2 दिवस डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवले जाणार आहे आणि तो लवकरच संघासोबत जोडला जाईल.

 

 

