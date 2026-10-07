/कॅच घेण्याच्या प्रयत्नात मैदानात दोन भारतीय खेळाडूंची जोरदार टक्कर, नेमकं काय घडलं? पाहा Video

IND A VS AUS A : एकीकडे भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात टी20 सीरिज सुरु असताना दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाचा ए संघ सुद्धा भारत दौऱ्यावर असून भारत ए विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ए यांच्यात तीन वनडे सामन्यांची सीरिज खेळवली जाणार आहे. पॉण्डेचेरीच्या सीचेम ग्राउंडवर पहिल्या वनडे सामन्यात एक मोठा अपघात झाला. सामन्याच्या सुरुवातीच्या क्षणांत कॅच घेण्याचा प्रयत्न करताना विकेटकिपर प्रभसिमरन सिंग आणि फिल्डर निशांत सिंधू यांची जोरदार धडक झाली. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
सदर घटना ऑस्ट्रेलियाच्या इनिंग दरम्यान पहिल्याच विकेट दरम्यान घडली. वेगवान गोलंदाज यश ठाकूरने ऑस्ट्रेलियाचा ओपनिंग फलंदाज मिचेल ओवेनला शॉर्ट आणि ऑफ स्टंपपासून बाहेर जाणाऱ्या बॉलमध्ये फसवलं. ओवेनने बॉलवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण बॉल बॅटच्या वरच्या कडेला म्हणजेच टॉप एजला लागून 'पॉइंट'वरील फिल्डर आणि विकेटकिपर यांच्या मधून हवेत उंच उडाला. त्याचवेळी विकेटकिपर प्रभसिमरन सिंग स्टंप्सच्या मागून वेगाने पॉइंटच्या दिशेने धावला, जिथे निशांत सिंधू कॅच घेण्यासाठी आधीच तयार होता.
दोन्हीपैकी कोणत्याही खेळाडूने कॅच घेण्याबाबत एकमेकांना आवाज दिला नाही आणि दोघेही थेट बॉलच्या दिशेने धावले. त्यांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. तरीही प्रभसिमरनने कॅच पूर्ण केला आणि दोन्ही खेळाडू गंभीर दुखापतीतून थोडक्यात बचावले. जोरदार टक्कर झाल्यावर निशांत सिंधु मैदानावर खूप निराश दिसत होता, कारण मैदानात एक मोठा अपघात होता होता राहिला. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून क्रिकेट चाहते यावर विविध कमेंट्स करत आहेत.
Yash Thakur gets the big fish! Mitchell Owen departs as India A get their first wicket. Now https://t.co/zk2ABY21JG https://t.co/ptGL7Ho9M1Star Sports (StarSportsIndia) October 6, 2026
मैदानात झालेल्या या हाय वोल्टेज ड्राम्यामुळे भारतीय गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाच्या संघावर दबाव कायम राखला. श ठाकुर आणि अरशद खान यांच्या घातक गोलंदाजीने ऑस्ट्रेलियन फलंदाज फेल ठरले. यश ठाकूरने आपल्या सुरुवातीच्या स्पेलमध्ये मिचेल ओवेनची विकेट घेतल्यानंतर सॅम कॉन्स्टासचाही विकेट घेतला. त्यानंतर पॉवरप्ले संपल्यावर निशांत सिंधू आणि सूर्यांश शेडगे यांनी सूत्रे हाती घेत दोन महत्त्वपूर्ण विकेट्स मिळवल्या आणि ऑस्ट्रेलियन संघाच्या धावसंख्येला हादरा दिला. परिणामी केवळ 87 धावांतच ऑस्ट्रेलियन संघाचे अर्धे खेळाडू पॅव्हेलियनमध्ये परतले होते.