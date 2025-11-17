English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारत विरुद्ध पाकिस्तान मॅचमध्ये मोठा राडा, अम्पायरच्या निर्णयावर भडकला जितेश आणि 14 वर्षांचा वैभव सुर्यवंशी

Rada in IND A vs PAK Match:  टीम इंडिया ए विरुद्ध पाकिस्तान ए मॅचमध्ये राडा पाहायला मिळाला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 17, 2025, 08:09 AM IST
भारत विरुद्ध पाकिस्तान मॅचमध्ये मोठा राडा, अम्पायरच्या निर्णयावर भडकला जितेश आणि 14 वर्षांचा वैभव सुर्यवंशी
भारत विरुद्ध पाकिस्तान

Rada in IND A vs PAK Match: भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना असेल आणि राडा होणार नाही, असं क्वचितच होतं. नुकत्याच पार पडलेल्या आशिया कपमध्ये पाकिस्तान खेळाडुंशी हस्तांदोलन न केल्याने वाद निर्माण झाला होता. यानंतर ट्रॉफी पाकिस्तानकडेच ठेवल्यानेही दोन्ही टीममध्ये तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले. यानंतर आता ज्युनियर टीम्सच्या सामन्यातही गरमागरमीचे वातावरण पाहायला मिळाले. टीम इंडिया ए विरुद्ध पाकिस्तान ए मॅचमध्ये राडा पाहायला मिळाला. पंचांच्या निर्णयानंतर टीम इंडियाच्या खेळाडुंचे चेहरे रागाने लाल झालेले दिसले. काय घडला नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

एसीसी पुरुष आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2025 च्या ग्रुप बी सामन्यात दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क स्टेडियमवर भारत ‘अ’ आणि पाकिस्तान ‘अ’ संघ आमनेसामने आले. 16 नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय क्रिकेटप्रेमींसाठी कठीण ठरला. कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी पराभवानंतर आशिया कपमध्येही अपयश आले. पाकिस्तानच्या कर्णधार इरफान खानने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजी दिली. भारताने 19 षटकांत 136 धावा केल्या, तर पाकिस्तानने 13.2 षटकांत 2 गडी गमावून विजय मिळवला. हा पराभव टीम इंडियाच्या चाहत्यांसाठी धक्का देणारा ठरलाय.

वैभव सूर्यवंशी आऊट आणि बॅटींग ढेपाळली 

भारतीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्यने आक्रमक सुरुवात केली. प्रियांश 10 धावांवर बाद झाला, पण वैभवने नमन धीरसोबत 49 धावांची भागीदारी केली. 14 वर्षीय वैभवने 28 चेंडूत 45 धावा केल्या. ज्यामध्ये 3 षटकार आणि 5 चौकारचा समावेश होता. पण सुफीयान मुकीमला कॅच देऊन तो तंबूत माघारी परतला. नमनने 35 धावा केल्या. त्यानंतर मधली फळी कोसळली. कर्णधार जितेश शर्माने 9 चेंडूत 5 धावा केल्या. आशुतोष शर्मा 0 वर, नेहल वधेरा 6 वर बाद झाले. 

INDA vs PAKA: वैभव सुर्यवंशी लढला तरी पाकिस्तानचा एकतर्फी विजय, 'असा' होता थरार

वादग्रस्त कॅच

137 धावांचे सोपे लक्ष्य घेऊन पाकिस्तानची टीम मैदानात उतरली. सलामीवीर माझ सदाकतने 47 चेंडूत 79 धावा केल्या. ज्यामध्ये 4 सिक्स आणि 7 फोरचा समावेश होता. ज्यामुळे पाकिस्तानचा विजय सोपा झाला. 10 व्या षटकात सुयश शर्माच्या गूगलीवर सदाकतचा टॉप-एज नेहल वधेराने सीमावर पकडला. वधेराने उडी मारून चेंडू नमन धीरकडे दिला, जो त्याने सहज पकडला. टीम इंडियाने आनंद साजरा केला. सदाकतही डगआउटकडे निघाला. पण थर्ड अम्पायर मोर्शेद अली खान यांनी नवीन नियमांनुसार नॉट आऊट दिले. फील्डर पूर्णपणे बाहेर गेल्याने हा निर्णय देण्यात आला. 

पंचांच्या निर्णयानंतर वाद

हा निर्णय टीम इंडियाच्या फॅन्सना खूपच चुकीचा वाटला. रिप्लेमध्ये स्पष्ट दिसत होते की, वधेराने सीम ओलांडण्यापूर्वी चेंडू सोडला होता, पण नियमांनुसार तो अमान्य ठरला. जितेश शर्मा, वैभव सूर्यवंशी आणि इतर खेळाडूंनी पंचांशी तिखट शब्दांत वाद केला. यानंतर खेळ 5 मिनिटांसाठी खेळ थांबला होता. या राड्याटे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले, ज्यात वैभवच्या चेहऱ्यावरचा राग स्पष्ट दिसत होता. वैभवला याआधी सदाकतचा सोपा कॅच सोडावा लागला होता, ज्यामुळे तो अधिक संतापला. या वादामुळे मॅच अधिकच रोमांचक झाली.  

या राड्यामुळे पाकिस्तानला फायदा झाला आणि सदाकतने अर्धशतक ठोकून पाकिस्तानला सेमीफायनलमध्ये नेले. यावेळी पुन्हा टीम इंडियाने हॅंडशेक नाकारला, ज्यामुळे तणाव वाढला. फलंदाजीतील अस्थिरतेमुळे टीम इंडियाला पराभव पत्करावा लागला. पाकिस्तानचा हा विजय त्यांच्या ज्युनियर टीमसाठी प्रेरणादायी ठरलाय. 

भारत ‘अ’ आणि पाकिस्तान ‘अ’ सामन्यात पंचांच्या कोणत्या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला?

उत्तर: पाकिस्तानच्या डावाच्या १० व्या षटकात माझ सदाकतच्या फटक्यावर नेहल वधेराने सीमारेषेवर झेल घेतला. वधेराने उडी मारून चेंडू नमन धीरकडे उचलला, पण तिसऱ्या पंच मोर्शेद अली खानने नवीन नियमांनुसार (फील्डर पूर्णपणे बाहेर गेल्याने रिले अमान्य) सदाकतला नॉट आऊट घोषित केले. यामुळे भारतीय खेळाडू संतापले आणि खेळ थांबला.

विवादानंतर जितेश शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांची काय प्रतिक्रिया होती?

उत्तर: कर्णधार जितेश शर्मा, १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आणि इतर खेळाडूंनी पंचांशी तीव्र वाद घातला. ते रागात दिसले, खेळ ५ मिनिटे थांबला. सोशल मीडियावर त्यांच्या रागाचे फोटो व्हायरल झाले. वैभवला याआधी सदाकतचा सोपा कॅच सोडावा लागला होता, ज्यामुळे तो अधिक नाराज झाला.

सामन्याचा अंतिम निकाल काय झाला आणि त्याचे कारण काय?

उत्तर: पाकिस्तान ‘अ’ ने भारत ‘अ’ चा ८ गडी राखून पराभव केला. भारताने १९ षटकांत १३६ धावा केल्या, पाकिस्तानने १३.२ षटकांत २ गडी गमावून लक्ष्य गाठले. विवादास्पद निर्णयामुळे सदाकतने ७९ धावा करून पाकिस्तानला विजय मिळवून दिला, तर भारतीय फलंदाजी मधल्या फळीत कोसळली.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

