/IND A vs SL A : श्रीलंका दौऱ्यासाठी संघाची घोषणा; युवा खेळाडूकडे कर्णधारपदाची धुरा

Team india A for Sri Lanka tour : बीसीसीआयने भारतीय टी20 संघाची घोषणा केली आहे आणि आता यावेळी भारतीय नियामक मंडळाने चार दौऱ्यासाठी चार संघाची घोषणा केली आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर भारतीय संघाचे व्यस्त वेळापत्रक असणार आहे, टीम इंडिया इंग्लंड दौऱ्यावर असणार आहे. त्याचबरोबर आशिया कप जपानमध्ये खेळवला जाणार आहे यासाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भारतीय अ संघ हा श्रीलंका दौऱ्यावर मल्टी डे मालिकेसाठी जाणार आहे. पहिला सामना हा 25 जून ते 28 जून यादरम्यान खेळवला जाणार आहे. आता या दौऱ्यासाठी बीसीसीआयने संघाची घोषणा केली आहे.
बीसीसीआयने 25 जूनपासून सुरु होणाऱ्या मल्टी डे सिरीजसाठी संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये ध्रुव जुरेल याला भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. तर देवदत्त पडिक्कल हा भारतीय अ संघाचे उपकर्णधारपद सांभाळणार आहे. साई सुदर्शनला देखील या दौऱ्यावर खेळण्याची संधी मिळाली आहे. त्याचबरोबर हर्ष दुबे, अंशुल कंबोज, सारांश जैन, एन. जगदीसन यांना देखील संघात स्थान मिळाले आहे. आयुष पांडे, गुरनूर ब्रार याला आता वरिष्ठ कसोटी संघामध्ये स्थान मिळाले आहे पण त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नाही. आकिब नबी हा सध्या भारतीय कसोटी कॅम्पमध्ये सराव करतानाचे वृत होते आता त्याला आगामी मालिकेमध्ये स्थान मिळाले आहे.
त्याचबरोबर भारतीय अ संघात अनेक नव्या चेहऱ्यांना संघामध्ये सामील करण्यात आले आहे. यामध्ये अमन मोखाडे, शेख रशीद, यश ठाकूर, झिशान अन्सारी यांना भारतीय टीममध्ये जागा मिळाली आहे. रुतुराज गायकवाडला देखील भारतीय अ संघात स्थान मिळाले आहे. या मालिकेमध्ये भारताच्या अ संघाला दोन सामने खेळायचे आहेत. यामध्ये पहिला सामना हा 25 जून ते 28 जून यादरम्यान होणार आहे तर दुसरा सामना हा या मालिकेचा 2 जुले ते 5 जुलै यादरम्यान होणार आहे.
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ध्रुव जुरेल (कर्णधार/विकेटकिपर), हर्ष दुबे, अंशुल कंबोज, साई सुदर्शन, सरांश जैन,एन. जगदीसन (विकेटकिपर), आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (उपकर्णधार), गुरनूर ब्रार, आकीब नबी, अमन मोखाडे, शेख रशीद, रुतुराज गायकवाड, यश ठाकूर, झीशान अंसारी
A look at India A's squad for multi-day matches in Sri Lanka #SLAvINDA pic.twitter.com/QVUZlzYcHc— BCCI (@BCCI) June 6, 2026