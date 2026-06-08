/IND A vs SL A : प्रभसिमरण सिंह की ऋतुराज गायकवाड, वैभव सूर्यवंशीसोबत कोण देणार सलामी? कशी असेल Playing 11

India A vs Sri Lanka A : भारताचा अ संघ हा श्रीलंका दौऱ्याची सुरुवात 9 जुनपासून करणार आहे, यामध्ये ट्राय सिरीज मालिकेमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व हे तिलक वर्मा करणार आहे. तर ऋतुराज गायकवाड हा भारतीय संघाचा उपकर्णधार असणार आहे. रियान परागला दुखापत झाल्यामुळे ऋतुराज गायकवाडला भारतीय अ संघात स्थान देण्यात आले आहे. इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्ध होणाऱ्या मालिकांआधी युवा खेळाडूंसाठी हा दौरा महत्वाचा असणार आहे. या ट्राय सिरीजमध्ये भारताचा युवा खेळाडू वैभव सुर्यवंशीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. त्याने आयपीएलमध्ये कहर केला होता आता तो श्रीलंकेत कधी फलंदाजी करेल याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये ट्राय सिरीजचा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना 9 जूनपासून सुरू होत असून, त्यात भारतीय संघाचा सामना श्रीलंकेशी होईल. हा सामना रंगीरी दांबुल्ला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. या संघात अनेक युवा खेळाडूंना स्थान मिळाले आहे, त्यामध्ये आता भारतीय संघाचे पहिल्या सामन्यात कॅामबिनेशन कसे असणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. ऋतुराज गायकवाड याला भारतीय अ संघाचे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे तर प्रभसिमरण सिंह याने देखील संघाचा भाग आहे त्यामुळे भारतीय संघासाठी पहिल्या ट्राय सिरीजच्या सामन्यामध्ये ओपनिंग कोण करणार?
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आयपीएल 2026 चा स्टार वैभव सुर्यवंशी हा भारतासाठी डावाची सुरुवात करताना दिसेल. तर त्याच्यासोबत पंजाब किंग्जचा स्टार प्रभसिमरण सिंह या दुसरा ओपनर असु शकतो. प्रभसिमरण याने देखील आयपीएल 2026 ची कामगिरी देखील प्रभावशाली राहिली आहे. तर भारतीय अ संघाचा उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाड हा तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. संघाचा कर्णधार तिलक वर्मा हा चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊ शकतो, आयुष बडोनीला पाचव्या क्रमांकावर पाठवले जाऊ शकते.
अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये निशांत सिंधू, अनुकूल रॉय आणि अर्शद खान या तिघांना संधी मिळू शकते, यामुळे फलंदाजीला अधिक बळकटी मिळेल. दरम्यान, गोलंदाजी विभागात अंशुल कंबोज, यश ठाकूर आणि विप्रज निगम यांच्यावर अवलंबून राहता येईल.
वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा (कर्णधार), आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, अनुकुल रॉय, अर्शद खान, अंशुल कंबोज, यश ठाकूर, विप्राज निगम