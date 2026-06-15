IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी - तिलक वर्मा फेल! 'या' मराठमोळ्या खेळाडूंमध्ये सावरला भारताचा डाव

India A vs Sri lanka A - Suryansh shedge : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये सध्या श्रीलंकेत ट्राय सिरीज खेळवली जात आहे. यामध्ये भारतीय संघाचा सामना खेळवला जात आहे, यामध्ये टिम इंडियाची आजच्या सामन्यात फारच खराब सुरुवात झाली. भारताने आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही सलामीवीर फलंदाज वैभव सुर्यवंशी आणि प्रभसिमरण सिंह यांची खराब कामगिरी पाहायला मिळाली या सामन्यात संघाने दोन्ही फलंदाज स्वस्तात बाद झाले. त्यानंतर उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि तिलक वर्मा फलंदाजीला आले हे दोन्ही खेळाडू देखील मैदानावर फार काळ टिकू राहिले नाही. या सामन्यात महाराष्ट्राचा सुर्यांश शेंडगेने कमालीची खेळी खेळली आणि संघासाठी महत्वाच्या धावा केल्या.
भारत विरुद्ध श्रीलंका सामन्यामध्ये वैभव सुर्यवंशी मोठी धावसंख्या करण्यात आतापर्यत अपयशी ठरला आहे, त्याने आजच्या सामन्यात 14 चेंडूमध्ये 21 धावा केल्या. तर प्रभसिमरण सिंह देखील फार काही करु शकला नाही आजच्या सामन्यात त्याने 11 धावा करुन बाद झाला. पहिल्या सामन्यात शतक झळकावणारा आणि दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक ठोकणारा ऋतुराज गायकवाड हा 37 धावा करुन एलबीडब्लू बाद झाला. तिलक वर्माने संघासाठी 23 धावा केल्या तर आयुष बडोनी 15 धावा करुन पव्हेलियनमध्ये परतला. निशांत संधू देखील फार काही करु शकला नाही.
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आजच्या सामन्यामध्ये भारतीय संघाचे विकेट्स जात असताना टीम इंडिया अडचणीत असताना सुर्यांश शेंडगेने संघासाठी कमालीची खेळी खेळली. त्याने आजच्या सामन्यात भारताच्या संघाने पाच विकेट्स गमावल्यानंतर तो मैदानात फलंदाजीला आला आणि त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 72 धावांची खेळी खेळली. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 3 चौकार मारले. सुर्यांश शेंडगे आणि विप्राज निगम यांनी भारतीय संघाचा डाव सावरला. विप्राज निगम याने संघासाठी अर्धशतक ठोकले. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 49 चेंडूमध्ये 51 धावा केल्या.
आजच्या सामन्यात युवा फलंदाजांची दमदार कामगिरी पाहायला मिळाली. श्रीलंकेच्या संघाने भारताला 265 धावांवर रोखले, टीम इंडियाचाने आजच्या सामन्यामध्ये 49.2 ओव्हरमध्ये खेळ संपला.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) June 15, 2026
Crucial fifties from Suryansh Shedge (72) & Vipraj Nigam (51) power India A to 265!
Over to the bowlers now.
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