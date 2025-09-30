English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...तरच मी भारताला Asia Cup ची ट्रॉफी आणि पदकं परत करीन; पाकिस्तानी मंत्र्याची अजब अट

Mohsin Naqvi Ready To Hand Over Asia Cup To India On One Condition: भारतीय संघाने नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने दुबईच्या मैदानात नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्यानंतर नक्वी ट्रॉफी आणि पदकं स्वत: घेऊन गेले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 30, 2025, 06:38 AM IST
नक्वी यांनी ठेवली अजब अट (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य सोशल मीडिया आणि एपीवरुन साभार)

Mohsin Naqvi Ready To Hand Over Asia Cup To India On One Condition: आशिया चषक 2025 ची स्पर्धा जिंकून भारतीय संघातील खेळाडू सोमवारी सायंकाळी मायदेशी परतले. मात्र असं असलं तरी भारतीय संघाने जिंकलेली आशिया चषक स्पर्धेची ट्रॉफी आणि भारतीय खेळाडूंची पदक अद्याप भारताला मिळालेली नाहीत. भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धा जिंकल्यानंतर आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मोहसीन नक्वी यांच्याकडून चषक स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यामुळेच ट्रॉफी घेण्यासाठी कर्णधार सुर्यकुमार यादव स्टेजवर गेलाच नाही. भारतीय खेळाडूही जेतेपदाचं पदक घेण्यासाठी स्टेजवर न गेल्याने नक्वी ट्रॉफी आणि पदकं घेऊन निघून गेले. मात्र आता ही पदकं आणि ट्रॉफी भारताला हवे असतील तर नक्वी हे हट्टाला पेटले असून त्यांनी एक अजब अट ठेवल्याची माहिती समोर येत आहे.

ती अट कोणती?

अजेय राहत भारतीय संघाने जिंकलेली आशिया चषकाची ट्रॉफी भारताला परत करण्यासाठी नक्वी यांनी एक अटक घातली आहे. नक्वी यांनी आता हा चषक आणि पदकं हवी असतील तर बक्षीस समारंभाचा अधिकृत कार्यक्रम आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. 'क्रिकबझ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, नक्वी यांनी आशिया चषकाच्या आयोजकांना आपल्या या अटीसंदर्भात कळवलं आहे. मात्र अशाप्रकारचा कोणताही कार्यक्रम आयोजित केला जाण्याची शक्यता फारच दुर्मिळ आहे. त्यामुळेच पुढील काही दिवस ट्रॉफी आणि पदकांचा हा वाद कायम राहणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत.

तासभर वाटाघाटी अन् भारताने दिलेली ऑफर

भारताविरुद्ध सातत्याने गरळ ओकाणाऱ्या नक्वी यांच्याकडून पदकं घेणार नसल्याचं भारतीय संघाने जाहीर केलं आहे. मात्र भारताने पाकिस्तानी संघाला पाच विकेट्सने पराभूत केल्यानंतर जवळपास तासभर आशिया चषक स्पर्धेचे प्रशासक आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यात तासभर वाटाघाटी झाल्या. भारताने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष खालिद अल झारुनी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्याचा प्रस्ताव मांडला. परंतु कदाचित मायदेशात आपली प्रतिमा जपण्यासाठी नक्वी यांनीही ठाम राहत केवळ मीच ट्रॉफी देणार अशा भूमिकेवर ठाम राहिले.

ट्रॉफी आणि पदकं घेऊन गेले

मात्र या वाटाघाटीच्या वादानंतर पुढे जे घडले ते आणखी विचित्र होतं. नक्वी केवळ स्टेजवरून खाली उतरले नाहीत तर ते थेट स्टेडियमबाहेर गेले. त्यांच्या मागोमाग आशिया चषक समितीचे अधिकारी ट्रॉफी व भारतीय खेळाडूंची पदकं घेऊन गेले. एसीसी मुख्यालयात ठेवण्याऐवजी ही ट्रॉफी नक्वी यांनी स्वत:च्या ताब्यात ठेवल्याची बातमी समोर येत आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

