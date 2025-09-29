English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
12 कोटींचा चेक स्वीकारल्यानंतर पाकिस्तानी कॅप्टनचं स्टेजवरच संतापजनक कृत्य; 'ती' बघत राहिली! Video Viral

Pakistani Captain Cheque Video: भारताने पाकिस्तानी संघाचा पराभव केल्यानंतर पाकिस्तानी संघ आधी ड्रेसिंग रुममधून बाहेरच आला नाही आणि त्यानंतर जो राडा झाला तो अधिक विचित्र होता.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 29, 2025, 08:35 AM IST
पाकिस्तानी कर्णधाराची कृती चर्चेत

Pakistani Captain Cheque Video: भारताने पाकिस्तानला 5 विकेट्स आणि 2 चेंडू राखून आशिया चषक 2025 वर नाव कोरलं आहे. भारतीय संघाने अगदीच रोमहर्षक सामन्यामध्ये पाकिस्तानला या मालिकेत सलग तिसऱ्यांदा धूळ चारली. पहिल्यांदा 14 सप्टेंबर नंतर सुपर फोरमध्ये 21 सप्टेंबरच्या सामन्यात आणि रविवारी म्हणजेच काल 28 सप्टेंबरच्या सामन्यात भारतीय संंघाने पाकिस्तानला पराभूत केलं. भारताच्या या विजयानंतर पाकिस्तानचा तिळपापड झाल्याचं पाहायला मिळालं. भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मोहसीन नक्वी यांच्याकडून चषक स्वीकारण्यास नकार दिला. एकीकडे भारताने हा निषेध नोंदवलेला असताच दुसरीकडे पाकिस्तानी कर्णधाराने सलमान अगाने उपविजेता म्हणून मिळालेला धनादेश फेकून दिला. या चेकवरील रक्कम पाहून पाकिस्तानी कर्णधाराच हा मुजोरपणा टीकेचा विषय ठरत आहे.

पाकिस्तानने 33 धावांवर गमवल्या 8 विकेट्स

भारताने नाणेफेक जिंकल्यानंतर पाकिस्तानने डावाला उत्तम सुरुवात केली. पहिल्या 9.4 ओव्हरमध्ये पाकिस्तानने बिनबाद 84 धावा केल्या. त्यानंतर दुसरी विकेट 113 धावांवर पडली. त्यानंतर उतरलेल्या 8 विकेट्स 33 धावांवर गमवल्या. पाकिस्तानचा संघ 19.1 ओव्हरमध्ये 146 धावांवर तंबूत परतला. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी केलेल्या भन्नाट कामगिरीमुळे सामना अधिक रंजक झाला. 

तिलक वर्मा ठरला हिरो

भारतीय संघाला या मालिकेमध्ये उत्तम सुरुवात करुन देणारे सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल या दोघांची जोडी लवकर फोडण्यात पाकिस्तानला यश आलं. दुसऱ्याच ओव्हरच्या पहिल्या चेंडुवर अभिषेक शर्मा 6 बॉलमध्ये 5 धावा करुन बाद झाला. या पाठोपाठ तिसऱ्या ओव्हरमध्ये संघाची धावसंख्या 10 वर असताना कर्णधार सुर्यकुमार यादवही  तंबूत परतला. त्यानंतर गीलही 12 धावांवर बाद झाला तेव्हा भारताची धावसंख्या 20 वर होती. भारत आता हा सामना हरणार असं वाटत असतानाच तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसन या दोघांनी डाव सावरला. आधी संजूच्या सोबतीने आणि नंतर शिवम दुबेच्या मदतीने तिलक वर्माने 2 चेंडू आणि 5 गडी शिल्लक असतानाच भारताला सामना जिंकवून दिला. रिंकु सिंगने विजयी फटका लगावत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं.

नक्की वाचा >> 'खेळाच्या मैदानावरही...', 'निकाल सारखाच लागला' म्हणत मोदींची रात्री 12.20 ला पोस्ट

पाकिस्तानी संघाचा रडीचा डाव

भारताने पाकिस्तानला धूळ चालत जेतेपदावर नाव कोरल्यानंतर पाकिस्तानी संघ ड्रेसिंग रुममध्ये गेल्यानंतर पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनसाठी मैदानातच आले नाहीत. त्यामुळे बक्षीस वितरण समारंभ दीड तास उशीराने झाला. भारतीय संघाने चषक नाकारलेला असतानाच दुसरीकडे सलमान अगाने मंचावर जाऊन उपविजेत्या संघाचा धनादेश स्वीकारला. मात्र त्याने धनादेश स्वीकारल्यानंतर पुढच्या क्षणाला तो चेक त्याने स्टेजवरुन फेकून दिला. 

नक्की पाहा >> मध्यरात्री दुबईच्या मैदानात राडा! PCB अध्यक्ष स्टेजवर असल्याने टीम इंडियाने...; 3 ड्रॅमॅटीक Video

टीकेची झोड

पाकिस्तानी कर्णधारने दाखवलेला मुजोरपणा अनेकांना आवडलेला नाही. पाकिस्तानी संघाच्या कर्णधाराची कामगिरीच्या नावाने बोंबाबोंब असतानाच असा माज दाखवणं योग्य नसल्याचं चाहत्यांनी म्हटलं आहे. संपत्तीचा असा अपमान योग्य नाही. अशा वागणुकीमुळेच पाकिस्तानकडे पैसा टीकत नाही, असा टोला अनेकांनी लगावला आहे. पाकिस्तानी कॅप्टनची ही कृती पाहून स्टेजवरील मान्यवरही गोंधळात पडले. स्टेजवरील महिला पाकिस्तानी कर्णधाराने खरोखरच हा चेक फेकलाय का असा डोळ्यांवर विश्वास बसत नसल्याप्रमाणे त्याच्याकडे बघताना कॅमेरात टीपली गेली.

कितीचा होता हा चेक?

फायनलमध्ये पराभव झालेला उपविजेता संघ रिकाम्या हाताने परत गेला नाही. उपविजेत्या पाकिस्तानी संघाला 75 हजार अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच साधारणपणे भारतीय चलनानुसार 12 कोटी रुपयांचे पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे. हाच 12 कोटींचा चेक सलमान अगाने फेकून दिल्याचं दिसून आलं. 

