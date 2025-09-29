English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'खेळाच्या मैदानावरही...', 'निकाल सारखाच लागला' म्हणत मोदींची रात्री 12.20 ला पोस्ट

IND Beat PAK Asia Cup Final 2025: भारताने पाकिस्तानला 5 विकेट्स राखून पराभूत केलं. भारताचा हा या स्पर्धेतील तिसरा विजय ठरला. या विजयानंतर मोदींनी लगेच सोशल मीडियावरुन पोस्ट केली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 29, 2025, 07:04 AM IST
मोदींची पोस्ट चर्चेत

IND Beat PAK Asia Cup Final 2025: भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान आशिया चषक 2025 च्या अंतिम सामन्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोशल मीडियावर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. भारताने पाकिस्तानला 5 गडी आणि 2 चेंडू शिल्लक ठेऊन विजय मिळवल्यानंतर मोदींनी पुढल्या 15 ते 20 मिनिटांमध्ये सोशल मीडियावरुन या विजयानिमित्त पोस्ट केली. मोदींनी भारतीय संघाचं कौतुक करताना भारताने काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ उद्धवस्त करण्यासाठी राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरचा आवर्जून उल्लेख केला. मोदींनी रात्री 12 वाजून 20 मिनिटांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन एक पोस्ट केली. मोदी काय म्हणाले त्यापूर्वी सामन्यात काय घडलं हे जाणून घेऊयात...

पाकिस्तानची अभूतपूर्व पडझड

भारताने नाणेफेक जिंकल्यानंतर पाकिस्तानने डावाला उत्तम सुरुवात केली. पहिल्या 9.4 ओव्हरमध्ये पाकिस्तानने बिनबाद 84 धावा केल्या. त्यानंतर दुसरी विकेट 113 धावांवर पडली. त्यानंतर उतरलेल्या 8 विकेट्स 33 धावांवर गमवल्या. पाकिस्तानचा संघ 19.1 ओव्हरमध्ये 146 धावांवर तंबूत परतला. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी केलेल्या भन्नाट कामगिरीमुळे सामना अधिक रंजक झाला. 

भारताची दाणदाण अन् तिलक वर्माच्या जोरावर जिंकला सामना

भारतीय संघाला या मालिकेमध्ये उत्तम सुरुवात करुन देणारे सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल या दोघांची जोडी लवकर फोडण्यात पाकिस्तानला यश आलं. दुसऱ्याच ओव्हरच्या पहिल्या चेंडुवर अभिषेक शर्मा 6 बॉलमध्ये 5 धावा करुन बाद झाला. या पाठोपाठ तिसऱ्या ओव्हरमध्ये संघाची धावसंख्या 10 वर असताना कर्णधार सुर्यकुमार यादवही  तंबूत परतला. त्यानंतर गीलही 12 धावांवर बाद झाला तेव्हा भारताची धावसंख्या 20 वर होती. भारत आता हा सामना हरणार असं वाटत असतानाच तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसन या दोघांनी डाव सावरला. आधी संजूच्या सोबतीने आणि नंतर शिवम दुबेच्या मदतीने तिलक वर्माने 2 चेंडू आणि 5 गडी शिल्लक असतानाच भारताला सामना जिंकवून दिला. रिंकु सिंगने विजयी फटका लगावत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं.

मोदींची पोस्ट

"खेळाडच्या मैदानावरही ऑपरेशन सिंदूर दिसून आलं. याचाही निकाल सारखाच लागला तो म्हणजे भारताचा विजय झाला. आपल्या क्रिकेटपटूंचं अभिनंदन!" अशी पोस्ट मोदींनी केली आहे.

 

फडणवीसांची पोस्ट

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सोशल मीडियावरुन पोस्ट करताना ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख केला. "ऑपरेशन सिंदूर खेळातही दिसून आलं. भारताने पाकिस्तानला पराभूत केलं. भारतीय संघाला या मोठ्या आणि ऐतिहासिक विजयाच्या शुभेच्छा," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

आशिया चषक स्पर्धेमध्ये भारत-पाकिस्तानदरम्यानच्या तीन सामन्यांपैकी तिन्ही सामने भारताने जिंकले हे विशेष.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
IND vs PAK Asia Cup Final 2025India vs Pakistan Final Asia Cup 2025Asia Cup Final 2025asia cup final newsIndia Vs Pakistan Asia Cup 2025

