'तू क्रिकेटमध्ये राजकारण आणणारा...', पाक पत्रकाराच्या प्रश्नावर सुर्याचा भन्नाट रिप्लाय! पिकला हशा; Video

Suryakumar Yadav Reply To Pakistani Journalist: आशिया चषक 2025 वर सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने नाव कोरलं आहे. दुबईच्या मैदानात रविवारी या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला 5 विकेट्स अन् 2 चेंडू राखून धूळ चारली. भारताने पाकिस्तानला या स्पर्धेत तिसऱ्यांदा पराभूत करत जेतेपद पटकावलं. भारताच्या या विजयाबरोबरच मैदानातील भारत-पाकिस्तान वाद संपूर्ण मालिकाभर चर्चेत राहिला. भारतीय कर्णधार सुर्यकुमारने तिन्ही सामन्यांमध्ये एकदाही पाकिस्तानी कर्णधराशी हस्तांदोलन केलं नाही. भारतीय संघानेही सामना संपल्यानंतर तिन्ही वेळेस हस्तांदोलन टाळलं. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट खेळू नये असं म्हणत या सामन्यांना विरोध केला जात होता. याचे पडसाद मैदानात दिसले. यावरुन भारतीय कर्णधाराला जेतेपद पटकावल्यानंतर एका पाकिस्तानी पत्रकाराने अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या प्रश्नाला सुर्यकुमारने अगदीच भन्नाट उत्तर दिलं.
सुर्यकुमार यावर काहीतरी वादग्रस्त बोलेल असा विचार करुन एका पाकिस्तानी पत्रकाराने त्याला भारत-पाकिस्तानदरम्यान खेळवण्यात आलेल्या तीन सामन्यांवरुन एक विचित्र प्रश्न विचारला. "तुम्ही चॅम्पियन झालात! तुम्ही आज चांगले खेळलात. मात्र या संपूर्ण मालिकेमध्ये तुझं ते पाकिस्तानी संघाबरोबर वागणं होतं त्याबद्दल प्रश्न आहे. तू हस्तांदोलन केलं नाही. त्यानंतर तू ट्रॉफीबरोबर फोटोसेशन केलं नाही. त्यानंतर तू एक राजकीय पत्रकार परिषद घेतली. तुला काय वाटतं की तू पाहिला असा कर्णधार आहे ज्याने क्रिकेटमध्ये राजकारण आणलं," असं म्हणत प्रश्न विचारला. मात्र सुर्यकुमारने या प्रश्नावर तितक्याच हुशारीने उत्तर दिलं.
सुर्यकुमार या प्रश्नावर थेट व्यक्त झाला नाही. त्याऐवजी त्याने, "बोलू की नको?" असा सवाल संघ व्यवस्थापनामधील अधिकाऱ्याला विचारला. त्यावर एकाने, "शॉर्ट, शॉर्टमध्ये करा," म्हणजेच थोडक्यात उत्तर द्या असा सल्ला सुर्यकुमारला दिला. "रागवताय तुम्ही," असं सुर्यकुमार यादव त्या पत्रकाराकडे पाहून हसत म्हणाला. सुर्यकुमार यादवचं हे विधान ऐकून इतर पत्रकारांसहीत उपस्थितांपैकी अनेकजण हसू लागले. सुर्यकुमारच्या बाजूला बसलेल्या अभिषेक शर्मालाही हे ऐकून हसू अनावरण झाल्याचं दिसून आलं. "तुमचा प्रश्न समजलाच नाही. तुम्ही एकाच वेळेस चार प्रश्न विचारले," असं म्हणत हा विषय उडवून लावला. म्हणजेच सुर्याने थेट उत्तर दिलं नाही. मात्र आपल्यासाठी हा फार महत्त्वाचा विषय नसल्याचं कृतीमधून दाखवून दिलं. सध्या सुर्यकुमारचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय.
दरम्यान, भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मोहसीन नक्वी यांच्याकडून चषक स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर हा चषक आणि पदकं नक्वी हे स्वत: सोबत घेऊन गेल्यानंतर आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने तातडीने भारताने जिंकलेली ट्रॉफी आणि पदकं भारताकडे सोपवावीत असा इशारा दिला आहे.