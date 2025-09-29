English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मध्यरात्री दुबईच्या मैदानात राडा! PCB अध्यक्ष स्टेजवर असल्याने टीम इंडियाने...; 3 ड्रॅमॅटीक Video

Indian Team Refuse To Recive Asia Cup Trophy: मध्यरात्रीनंतर दुबईच्या क्रिकेट मैदानामध्ये तुफान राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 29, 2025, 07:34 AM IST
मध्यरात्री दुबईच्या मैदानात राडा! PCB अध्यक्ष स्टेजवर असल्याने टीम इंडियाने...; 3 ड्रॅमॅटीक Video
भारताच्या विजयानंतर राडा (फोटो सोशल मिडियावरुन साभार)

Indian Team Refuse To Recive Asia Cup Trophy: भारतीय संघाने आशिया चषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात पाच गडी आणि दोन चेंडू राखून पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला धूळ चारली. भारताने या स्पर्धेत पाकिस्तानला तिसऱ्यांदा पराभूत करत एकाच स्पर्धेत विजयाची अनोखी हॅटट्रीक साधली. विजेत्या भारतीय संघाने मात्र आशिया चषकाची ट्रॉफी घेण्यास मात्र नकार दिला. भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मोहसीन नक्वी यांच्या हस्ते जेतेपद स्वीकारण्यास नकार दिला. ऐतिहासिक विजयानंतर सुर्यकुमार यादव आणि भारतीय संघातील खेळाडूंनी विजयी संघाला दिले जाणारे मेडल्सही स्वीकारले नाहीत.

सलग तिसऱ्या रविवारी पाकिस्तानला तिसऱ्यांदा पराभूत केलं

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्धचा सामना खेळू नये अशी मागणी भारताने पाहिला सामना खेळला तेव्हा म्हणजेच 14 सप्टेंबरच्या सामन्याआधीच करण्यात आलेली. मात्र भारताने या सामन्याबरोबरच सुपर फोरमध्ये 21 सप्टेंबरच्या सामन्यातही पाकिस्तानला पराभूत केलं. त्यानंतर भारताने सलग तिसऱ्या रविवारी पाकिस्तानला तिसऱ्यांदा पराभूत केलं.

एकही खेळाडू मंचावर गेला नाही

भारताने आधीच या विजयानंतर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांकडून चषक स्वीकारणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. त्याप्रमाणे भारतीय संघाने विजयानंतर चषक स्वीकारण्यास नकार दिला. सुर्यकुमार यादवबरोबरच भारतीय संघातील कोणताही खेळाडू मंचावर गेला नाही कारण मोहसीन नक्वी स्टेजवर होते. भारताने अनोख्या प्रकारे आपला निषेध नोंदवला. भारतीय संघातील खेळाडू स्टेजपासून काही अंतरावर लोळत पडले होते. भारतीय क्रिकेटर्सपैकी कोणीही मंचावर गेलं नाही. 

नो ट्रॉफी सेलिब्रेशन

मात्र नंतर कर्णधार सुर्यकुमार यादवने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर ज्याप्रमाणे रोहित शर्माने चषक पकडून स्लो वॉक करत सेलिब्रेशन केलं होतं तसं सेलिब्रेशन भारतीय संघाने केलं. भारतीय संघाचं हे अनोखं सेलिब्रेशन चर्चेचा विषय ठरत आहे. हे सेलिब्रेशन सध्या नो ट्रॉफी सेलिब्रेशन चर्चेत असून त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल होत होते.

भारतीय संघाने स्टेजवर येण्यास नकार दिल्यानंतर काय झालं?

भारतीय संघाने चषक स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर मोहसीन नक्वी हे रागातच मैदान सोडून निघून गेले. विशेष म्हणजे मोहसीन नक्वी हे स्वत:बरोबर चषक मैदानाबाहेर घेऊन गेले. त्यांचा हा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतोय. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनीही या सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याचं दिसून आलं. कोणीही या सामन्याला हजर नव्हतं.

आधीपासूनच निषेधाची भूमिका

भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यापासूनच पाकिस्तानविरुद्ध वेगवेगळ्या माध्यमातून निषेध नोंदवला होता. भारतीय कर्णधार सुर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हातमिळवणी केली नाही. तसेच सामना संपल्यानंतरही भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. यावरुनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

