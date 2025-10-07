English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Vaibhav Suryavanshi Gets Warning: वैभव सूर्यवंशीला त्याच्या प्रशिक्षकाकडून इशारा मिळाला आहे. त्याला केवळ इशारा देण्यात आला नाही तर चौकशी करण्याबद्दलही सांगण्यात आले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 7, 2025, 11:47 AM IST
Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीवर निष्काळजीपणाचा आरोप? मिळाली वॉर्निंग, आता होणार ‘चौकशी’

Vaibhav Suryavanshi Gets Warning: टीम इंडियाचा तरुण क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी याला प्रशिक्षकांकडून वॉर्निंग मिळाल्याची चर्चा आहे. एवढंच नव्हे, तर या प्रकरणावर चौकशीसुद्धा होणार असल्याचं समोर आलं आहे. वैभव सूर्यवंशीवरील हा मुद्दा त्याच्या फिटनेसशी संबंधित आहे.

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर टीम इंडियासोबत वैभव सूर्यवंशी

सध्या 14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी भारतीय अंडर-19 टीमसोबत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. हा दौरा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 संघांदरम्यान दुसरा मल्टी-डे सामना 7 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला असून, या सामन्यानंतर संपूर्ण दौरा संपणार आहे. मात्र, या निर्णायक सामन्याआधी वैभव सूर्यवंशीला प्रशिक्षकांकडून वॉर्निंग देण्यात आली आहे. केवळ वॉर्निंगच नव्हे, तर भारतात परतल्यावर चौकशी होईल, असंही त्याला कळवण्यात आलं आहे.

फिटनेसकडे दुर्लक्ष? 

आता सगळ्यांच्या मनात प्रश्न आहे की, नेमकं वैभव सूर्यवंशीने असं काय केलं की त्याला वॉर्निंग मिळाली? खरं पाहता, तसं काही गंभीर घडलं नाही, पण राजस्थान रॉयल्सचे बॅटिंग कोच आणि भारताचे माजी फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठौर यांना वाटतंय की वैभव सूर्यवंशी फिटनेसबाबत काहीसा निष्काळजीपणा करतोय का?

विक्रम राठौर उत्तरावर नाही समाधानी 

राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझीच्या वतीने विक्रम राठौर आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्यात झालेल्या व्हिडीओ कॉलची झलक सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आली आहे. या संभाषणात विक्रम राठौर यांनी वैभवला ऑस्ट्रेलियातील अनुभव विचारल्यानंतर फिटनेसबाबत विचारणा केली. त्यांनी विचारलं, “फिटनेस कसा चाललाय?” यावर वैभवने उत्तर दिलं की सर्व ठीक आहे. पण विक्रम राठौर त्यांच्या उत्तरावर फारसे समाधानी दिसले नाहीत.

त्यामुळे त्यांनी थोड्या विनोदी अंदाजात म्हटलं, “ते तर बघूनच कळेल, परत आलास की कळेल सगळं!” म्हणजेच त्यांनी फिटनेस तपासणीची थेट सूचना दिली.

राठौरकडून शुभेच्छा, पण चेतावणीही 

फिटनेसवरील प्रश्नोत्तरानंतर विक्रम राठौर यांनी वैभवला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या, मात्र त्याच वेळी फिटनेसकडे अधिक लक्ष देण्याचा सल्लाही दिला.

 

ऑस्ट्रेलियात वैभव सूर्यवंशीची कामगिरी

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात वैभव सूर्यवंशीने मल्टी-डे सामन्याच्या पहिल्या डावात शानदार शतक झळकावलं. त्याने 113 धावा केल्या आणि हा त्याच्या कारकिर्दीतील मल्टी-डे फॉरमॅटमधील सर्वोत्तम स्कोर ठरला. तरुण वयातच वैभव सूर्यवंशीने आपल्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे, पण प्रशिक्षकांकडून मिळालेली ही वॉर्निंग त्याच्यासाठी फिटनेसच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा धडा ठरू शकते.

