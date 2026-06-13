/IND vs AFG 1st ODI : विदर्भाच्या पोट्याने केले भारतीय संघात पदार्पण! वाचा सामन्यातील Playing 11

IND vs AFG 1st ODI Playing 11 : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिल हा टीम इंडियाचे नेतृत्व करेल. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्याला सुरुवात झाली आहे या सामन्यात संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात भारतीय एकदिवसीय संघामध्ये दोन खेळाडू पदार्पण करणार आहेत, यामध्ये विदर्भाचा हर्ष दुबे हा टीम इंडियासाठी अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिला सामना खेळेल तर हरप्रीत ब्रार याला देखील आजच्या सामन्यामध्ये पदार्पण करण्याची संधी मिळाली आहे. आजच्या सामन्यात दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात वाचा.
सुरुवातीपासूनच धर्मशाळे पाऊस सकाळपासून कोसळत होता त्यामुळे मग सामना सुरु व्हायला उशीर झाला. आता सामना उशीरा सुरु झाल्यामुळे सामन्यातील ओव्हर कमी करण्यात आला आहेत, त्यामुळे सामना 25 ओव्हरचा खेळवला जाणार आहे. तर या सामन्यामध्ये भारताच्या दोन खेळाडूंची संघासाठी पदार्पण केले आहे. दोन खेळाडूंचे स्वप्न आता पूर्ण होत आहे यामध्ये हर्ष दुबे आणि गुरनूर ब्रार हे संघासाठी पदार्पण करणार आहेत. तर या मालिकेमध्ये विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या हे संघाचे भाग नाहीत, दुखापतीमुळे ते सामने खेळू शकणार नाहीत.
संघाच्या प्लेइंग 11 बद्दल सांगायचे झाले तर रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल हे ओपन करताना दिसतील तर इशान किशन हा विकेटकिपिंग करताना दिसेल. फिरकी गोलंदाजांमध्ये हर्ष दुबे आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे आहेत, वेगवान गोलंदाजांबद्दल सांगायचे झाले तर गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, प्रसीद कृष्णा यांचा समावेश आहे. श्रेयस अय्यर आणि नितीश कुमार रेड्डी यांचा देखील संघात समावेश आहे.
Toss Update from Dharamshala #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the ODI.— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
Updates https://t.co/lCuohEZYAl #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dFxWa3GRob
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, प्रसीद कृष्णा
इब्राहिम झदरन, रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकिपर), सेदीकुल्ला अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), अजमातुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, मोहम्मद सलीम साफी, एएम गझनफर, झिया उर रहमान शरीफी