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IND vs AFG 1st ODI : विदर्भाच्या पोट्याने केले भारतीय संघात पदार्पण! वाचा सामन्यातील Playing 11

IND vs AFG 1st ODI Playing 11 : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्याला सुरुवात झाली आहे या सामन्यात संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या सामन्यात दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 13, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:41 PM IST
IND vs AFG 1st ODI : विदर्भाच्या पोट्याने केले भारतीय संघात पदार्पण! वाचा सामन्यातील Playing 11

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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