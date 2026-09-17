/NO वैभव सूर्यवंशी, तिसऱ्या सामन्यातही बेंचवर! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तिसरा सामन्याला सुरुवात झाली आहे. भारताच्या संघाने पहिल्या दोन सामन्यामध्ये विजय मिळवून मालिकेमध्ये अभेद्य आघाडी घेतली आहे, आता आगामी सामन्यात टीम इंडिया अफगाणिस्तानच्या संघाला व्हाईट व्हाश करण्याचा प्रयत्न करेल. मागील दोन्ही सामन्यांमध्ये भारताच्या संघामध्ये प्लेइंग 11 मध्ये वैभव सूर्यवंशीला खेळण्याची संधी मिळाली नाही. या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाचा कर्णधार इब्राहिम झद्रान याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये आता भारताच्या प्लेइंग 11 मध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सुरु झालेल्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने काही महत्त्वाचे बदल केले आहे. वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 मधून बाहेर झाला आहे, त्याच्या जागेवर मागील सामन्यापासून रवी बिश्नोईला संधी देण्यात आली आहे. तर आजच्या सामन्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे तो म्हणजेच अर्शदीप सिंग आजचा सामना खेळणार नाही त्याच्या जागेवर यश ठाकूरला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. मागील दोन सामन्यामध्ये भारताच्या फलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली आहे. आता आशियाई खेळांआधी भारतासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे.
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संजू सॅमसनने मागील सामन्यामध्ये दमदार कामगिरी केली होती, त्यामुळे त्याने स्थान पक्के केले आहे. तर अभिषेक शर्मा देखील चांगल्या फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे, तर इशान किशनने पहिल्या सामन्यामध्ये धूमाकुळ घातला होता. गोलंदाजीमध्ये अर्शदीप सिंगने कमालीची कामगिरी केली होती पण आज त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे.
A look at #TeamIndia's Playing XI— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Updates https://t.co/Zixki4RhPt#AFGvIND pic.twitter.com/kLIhY4VXrX
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकूर
इब्राहिम झदरन (कर्णधार), रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सिद्दीकुल्लाह अटल, अब्दुल्ला अहमदझाई, दरवेश रसूली, नूर-उल-रहमान, अजमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, मुजीब-उर-रहमान, फजलहक फारुकी.