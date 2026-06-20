/IND vs AFG 3rd ODI: तिसऱ्या वनडे सामन्यात कर्णधार गिलने टीम इंडियात केले 3 बदल, गंभीरच्या लाडक्याला सुद्धा संधी नाहीच

IND vs AFG 3rd ODI: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तिसरा वनडे सामना चेन्नईच्या एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जातोय. यापूर्वी झालेले दोन सामने हे भारतीय संघाने जिंकल्यामुळे त्यांनी आधीच 2-0 ने आघाडी घेतली आहे. तिसऱ्या सामन्याचा टॉस अफगाणिस्तानचा कर्णधार हश्मतुल्लाह शाहिदीने जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला त्यामुळे भारतीय संघाला प्रथम गोलंदाजी करण्यासाठी उतरावे लागले. भारतीय संघाच्या प्लेईंग 11 मध्ये तीन बदल झाले आहेत. यात प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे आणि नितीश रेड्डीने अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव आणि केएल राहुल यांची जागा घेतली. तर हेड कोच गौतम गंभीरचा आवडता गोलंदाज हर्षित राणाला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळालं नाही. तर अफगाणिस्तानने या सामन्याच्या प्लेईंग 11 मध्ये चार बदल केले.
अफगाणिस्तानचा कर्णधार हश्मतुल्लाह शाहिदीने टॉस जिंकून म्हटले की, 'आम्हाला आधी फलंदाजी करायची आहे. या महिन्यात भारतात नेहमीच उन्हाळा असतो. विकेट चांगली वाटतेय. मला आशा आहे फलंदाजीत आमची सुरुवात चांगली राहील. मागच्या काही सामन्यात आम्ही काही भागात चुका करत होतो. आशा आहे की त्या चूका पुन्हा करणार नाही आणि चांगली पार्टनरशिप करू आणि योग्य भागात गोलंदाजी सुद्धा करू. अफगाणिस्तानच्या प्लेईंग 11 मध्ये 4 बदल झालेत. मोहम्मद नबी परत आला असून अजमतुल्लाह उमरजई सुद्धा खेळत आहे'.
यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव.
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जदरान, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया-उर-रहमान शरीफी और फरीद अहमद मलिक.