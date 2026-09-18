/अफगाणिस्तानचा 0-3 ने पराभव केल्यावरही श्रेयस अय्यरने दाखवलं मोठं मन, ट्रॉफी स्वीकारताना पोडियमवर कोणाला बोलवलं पाहा Video

IND VS AFG 3rd Match : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तिसरा टी20 सामना खेळवला जाणार आहे. अभिषेक शर्माने 30 बॉल शतक ठोकलं आणि टीम इंडियाने पुढे 221 धावांचा मोठा स्कोअर उभा केला. मैदानावर टीम इंडियाचं आक्रमक रूप पाहायला मिळालं असून मैदानाच्या बाहेर सुद्धा अफगाणिस्तानच्या फॅन्स आणि भारतीय फॅन्सचा ब्रोमान्स पाहायला मिळाला. भारताकडून तीनही टी20 सामन्यात पराभूत झाल्याने अफगाणिस्तानचा कर्णधार थोडा नाराज असेल त्यामुळे श्रेयस अय्यरने सामना संपल्यावर पोडियमवर ट्रॉफी स्वीकारताना दिलदारपणा दाखवला. सध्या त्या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
भारतीय संघाच्या रेकॉर्ड ब्रेक विजयानंतर ट्रॉफी सेलिब्रेशनसाठी पोडियम सजल होतं. यावेळी सेलिब्रेशन दरम्यान श्रेयस अय्यरने अफगाणिस्तानचा कर्णधार इब्राहिम जादरानला पोडियमवर बोलवण्यात आलं. भारतीय क्रिकेट संघाने अफगाणिस्तानच्या कर्णधारासोबत ट्रॉफी शेअर केली. श्रेयसने पराभूत संघाच्या कर्णधाराला दिलेली ही वागणूक फॅन्सच्या मनाला भावली. अफगाणिस्तानचा कर्णधार जादरानने सेलिब्रेशनमध्ये टीम इंडिया सोबत फोटो काढला.
भारताचे माजी क्रिकेटर सुनील गावसकर हे कॉमेंट्री करत होते. यावेळी त्यांनी श्रेयसने दाखवलेल्या दिलदारपणाचे खूप कौतुक केले. गावसकर म्हणाले की, 'विरोधी संघाच्या कर्णधारालाही संघाच्या फोटोमध्ये सामील होण्याचे निमंत्रण देणे हे खरोखरच खूप छान आहे. आता तो बाजूला झाला आहे, सपोर्ट स्टाफही त्या फोटोत सामील झाला आहे आणि हा आहे विजेत्यांचा फोटो. खरं तर हाच सर्वात सुंदर फोटो आहे. भारतीय संघ आणि सपोर्ट स्टाफ'.
Indian Captain Shreyas Iyer invited Afghanistan Captain Ibrahim Zadran to join the winning team group picture post match. pic.twitter.com/kfrOyc74BgSeptember 17, 2026
क्रिकेटर श्रेयस अय्यरच नाही तर अजिंक्य रहाणेने सुद्धा अफगाणिस्तान सोबत ट्रॉफी शेअर केली आहे. जून 2018 मध्ये बेंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर अफगाणिस्तानने भारताविराद्ध आपला पहिला टेस्ट सामना खेळला होता. भारताने हा सामना अवघ्या दोन दिवसांत एका डावाने आणि 262 धावांनी जिंकला. सामना संपल्यानंतरच्या बक्षीस वितरण समारंभा दरम्यान भारताचा प्रभारी कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने अफगाणिस्तानचा कर्णधार असगर अफगाण आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना विजयाचा फोटो काढण्यासाठी भारतीय संघासोबत सामील होण्याचे निमंत्रण दिले.