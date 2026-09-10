/IND vs AFG पहिला सामना होणार की नाही? दिल्ली क्रिकेटने अखेर केले स्पष्ट

IND vs AFG 1st Match Update : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना 13 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे हा सामना 13 तारखेला होणार नाही असे अनेक दावे मागील काही काळापासून केले जात होते. आता दिल्ली क्रिकेट बोर्डाने सोशल मिडियावर एक पोस्ट केली आहे आणि यासंदर्भात स्पष्ट माहिती दिली आहे. गुरुवारी 10 सप्टेंबर रोजी दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनला पत्र लिहीले होते, यामध्ये लिहीले होते की, पहिल्या सामन्याचे वेळापत्रक बदलण्याची विनंती केली होती. आता यावर दिल्ली क्रिकेट बोर्डाने माहिती शेअर केली आहे.
दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने (DDCA) स्पष्ट केले आहे की, हा सामना दुसऱ्या ठिकाणी हलवला जाणार नाही किंवा पुढे ढकलला जाणार नाही. दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने (DDCA) सांगितले आहे की, भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना वेळापत्रकानुसार 13 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. यापूर्वीच, ब्रिक्स शिखर परिषदेमुळे दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी डीडीसीएला सामन्याची तारीख बदलण्याची विनंती केली होती. या तीन सामन्यांच्या मालिकेत अफगाणिस्तान भारताचे यजमानपद भूषवत आहे. सर्व सामने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर 13, 15 आणि 17 सप्टेंबर रोजी खेळवले जाणार आहेत.
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ब्रिक्स शिखर परिषद 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे. या काळात , राजधानीतील सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापनासंदर्भात दिल्ली वाहतूक पोलिसांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. परिणामी, दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी डीडीसीएला सामना पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान व्हीआयपींची ये-जा आणि सुरक्षा व्यवस्थेमुळे राजधानीच्या अनेक भागांमध्ये वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
India–Afghanistan 1st T20I on 13 September at Arun Jaitley Stadium will go ahead as scheduled.— DDCA (@delhi_cricket) September 10, 2026
Following a meeting with Delhi Traffic Police, DDCA has been assured of all necessary support and arrangements.
No postponement.
डीडीसीएने सांगितले की, सामन्याच्या आयोजनाची जबाबदारी बीसीसीआयने त्यांच्यावर सोपवली आहे आणि वेळापत्रकात काही बदल झाल्यास त्यासंबंधीचा निर्णय बीसीसीआय आणि गृह मंत्रालयाकडून घेतला जाईल. मात्र, सूत्रांनुसार, दिल्ली वाहतूक पोलिसांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर, सामन्यासाठी आवश्यक असलेल्या वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबत डीडीसीएला आवश्यक सहकार्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. डीडीसीएने हे देखील स्पष्ट केले आहे की भारत-अफगाणिस्तान मालिकेतील पहिला टी20 सामना 13 सप्टेंबर रोजी अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाईल.