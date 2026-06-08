/IND vs AFG : भारताचा ऐतिहासिक विजय, अफगाणिस्तानला 300 धावांनी केले पराभूत! वाचा सामन्याचा अहवाल

IND vs AFG highlights : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एकमेव कसोटी सामना आज संपला आहे, या सामन्यात पहिल्या दिनापासून भारतीय संघाचा दबदबा पाहायला मिळाला. भारताच्या संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या कसोटी सामन्यात विजय नोंदवला आहे. या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांनी पहिल्या दिवशी दबदबा पाहायला मिळाला तर तर गोलंदाजांची देखील प्रभावशाली कामगिरी दिसली. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान या कसोटी सामन्यात तिसऱ्याच दिनी भारताच्या संघाने 300 धावांनी विजय नोंदवला. या सामन्यातील कामगिरीवर टाका नजर.
सामन्याच्या सुरुवातीला भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. टीम इंडियाने पहिले फलंदाजी करत पहिल्याच डावात 564 धावा केल्या. यामध्ये भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने महत्वाची खेळी खेळली, तर केएल राहुलने देखील शतक ठोकले. तर भारताच्या तीन फलंदाजांनी पहिल्याच डावामध्ये तीन अर्धशतके ठोकली. यामध्ये रिषभ पंत, साई सुदर्शन या दोघांनी प्रत्येकी 81 धावांची खेळी खेळल्या तर वॅाशिंग्टन सुंदर याने संघासाठी नाबाद 52 धावा केल्या. या जोरावर भारताच्या संघाने पहिल्याच डावामध्ये धावांचा डोगंर उभा केला.
झालेल्या अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामन्यात भारताच्या फिरकी गोलंदांजांनी महत्वाची भूमिका सांकारली. या सामन्यात दुसऱ्या डावामध्ये भारतीय संघासाठी पदार्पण करणारा मानव सुथार स्टार ठरला तर तिसऱ्या डावामध्ये वॅाशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादव यांच्या फिरकीची जादू पाहायला मिळाली. दुसऱ्या डावामधील भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर मानव सुथार याने 6 विकेट्स त्याच्या पदार्पण सामन्यात घेतले. तर प्रसिद्ध कृष्णाने पहिल्या डावामध्ये संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले तर वॅाशिंग्टन सुंदरला दुसऱ्या डावामध्ये देखील 1 विकेट हाती लागली होती.
Clinical from start to finish— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
An unforgettable Test match in New Chandigarh ends with #TeamIndia securing their biggest ever win by an innings and 300 runs
Scorecard https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RfmeJWSyh2
तिसऱ्या डावाबद्दल सांगायचे झाले तर वॅाशिंग्टन सुंदरच्या फिरकीची जादू पाहायला मिळाली आहे. सुंदरने तिसऱ्या डावामध्ये 4 विकेट्स घेतले तर कुलदीप यादवने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले. मानव सुथार आणि मोहम्मद सिराज यांनी संघाला प्रत्येकी 1 विकेट्स मिळवून दिला.