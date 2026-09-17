/IND vs AFG: भारताकडून अफगाणिस्तानचा 3-0 ने धुव्वा, घरच्या मैदानावर व्हाईट वॅाश! वाचा सविस्तर

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये आज मालिकेचा शेवटचा सामना खेळवला गेला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने दमदार कामगिरी करत मालिका एकतर्फी जिंकली आणि अफगाणिस्तानच्या संघाला व्हाईट वॅाश केले. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने अफगाणिस्तानला 80 धावांनी पराभूत करुन तीनही सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 221 धावा केल्या. यामध्ये टीम इंडियाच्या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांला पहिल्या डावामध्ये पूर्णपणे बॅकफूटवर टाकले. आता टीम इंडियाची या सामन्यामध्ये कशी कामगिरी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 221 धावा 20 ओव्हरमध्ये केल्या होत्या. यामध्ये भारताच्या संघाने पावर प्लेमध्येच 100 धावा केल्या होत्या. अभिषेक शर्माच्या वादळी खेळीच्या जोरावर भारताचा संघ मोठी धावसंख्या उभारण्यात यशस्वी ठरला. भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर अभिषेक शर्माने भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात जलद शतक झळकावले, त्याने या सामन्यामध्ये 30 चेंडूमध्ये 100 धावा केल्या तर सामन्यात 34 चेंडूमध्ये 108 धावा केल्या यामध्ये त्याने 9 चौकार आणि 11 षटकार ठोकले. तर संजू सॅमसनने संघासाठी सलग दुसरे अर्धशतक झळकावले. यामध्ये संजूने 35 चेंडूमध्ये 50 धावा केल्या.
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तर आजच्या सामन्यामध्ये तिलक वर्मा फेल झाला, आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने संघासाठी 20 चेंडूमध्ये 29 धावा केल्या. फलंदाजीला आल्यानंतर तिलक वर्मा (5 चेंडूंमध्ये 2 धावा) धावबाद झाला. 14 व्या षटकात सॅमसन बाद झाला. शिवम दुबे (10 चेंडूंत 14 धावा), नितीश कुमार रेड्डी (4 चेंडूंत 1 धाव) आणि इशान किशन (8 चेंडूंत 10 धावा) चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत. इशान धावबाद झाला. कर्णधार श्रेयस अय्यरही धावबाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्याने दोन षटकारांच्या मदतीने 20 चेंडूंत 20 धावा केल्या. अक्षर पटेल पाच धावांवर नाबाद राहिला.
As clinical and commanding as it gets #TeamIndia with a massive victory to clinch the Friendship Cup— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Scorecard https://t.co/Zixki4RhPt#AFGvIND pic.twitter.com/ZDY4ZzdaxY
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर रवी बिश्नोईने संघासाठी कमालीची कामगिरी केली आणि संघासाठी त्याने तीन विकेट्स मिळवले. तर नितीश कुमार रेड्डीने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले, अक्षर पटेलने संघासाठी महत्त्वाचे दोन विकेट्स मिळवले. तर जसप्रीत बुमराह आणि यश ठाकूरने संघासाठी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.