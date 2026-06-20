/IND vs AFG : यशस्वी जयस्वालने ठोकले शतक, भारताने अफगाणिस्तानला एकदिवसीय मालिकेत केले क्लीन बोल्ड!

IND vs AFG 3rd Match : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांच्या मालिकेचा तिसरा सामना आज पार पडला. या सामन्यात भारताच्या संघाने अफगाणिस्तानला व्हाईट व्हॅाश केले आहे, तिसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने अफगाणिस्तानला 9 विकेट्सने पराभूत केले यामध्ये यशस्वी जयस्वालने शतकीय खेळी खेळली. या सामन्यामध्ये भारताच्या गोलंदाजांची पहिल्या डावात दमदार कामगिरी राहिली त्याचबरोबर दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी देखील अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांचा घाम काढला. रोहित शर्मा आणि यशस्वी जयस्वाल यांची आजच्या सामन्यातील खेळीने सर्वाचे लक्ष वेधले.
आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर अहवाल या लेखामध्ये देण्यात आला आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तिसरा सामना चेन्नईमध्ये खेळवण्यात आला. या सामन्यात अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदी याने टॅास जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत अफगाणिस्तानला 218 धावांवर रोखले. आजच्या सामन्यामध्ये प्रसिद्ध कृष्णाने संघासाठी कमालीची खेळी खेळली, त्याने आजच्या सामन्यात पाच विकेट्स नावावर केले.
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इतर गोलंदाजांबद्दल सांगायचे झाले तर या मालिकेमध्ये पदार्पण करणारे गुरनुर ब्रार, हर्ष दुबे आणि प्रिंस यादव यांना आजच्या सामन्यामध्ये प्रत्येकी एक विकेट मिळाला. फलंदाजांनी हा सामना एकतर्फी नेला आणि अफगाणिस्तानच्या संघाला कमबॅक करण्याची संधी दिली नाही आणि भारताच्या संघाने या मालिकेमध्ये प्रभावी कामगिरी करुन त्यांचा दबदबा कायम ठेवला. भारताच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले सलामीवीर फलंदाजांनी सामना एकतर्फी भारताला जिंकवून दिला.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात यशस्वी जयस्वालला संधी मिळाली होती. पण या सामन्यात तो स्वस्तात बाद झाला, पण तिसऱ्या सामन्यामध्ये त्याने धूमाकुळ घातला. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 86 चेंडूमध्ये नाबाद 110 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 14 चौकार मारले. तर रोहित शर्माची देखील प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 69 चेंडूमध्ये 79 धावा केल्या यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 9 चौकार मारले आहेत.
Commanding. Clinical. Clean sweep #TeamIndia seal a series victory with an excellent run chase in Chennai— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Scorecard https://t.co/kHgF4bqTg3#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/TTcROLncgN