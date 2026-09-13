/IND vs AFG पहिल्याच सामन्याच पाऊस खेळ खराब करणार? कसे असेल दिल्लीचे हवामान? वाचा सविस्तर

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये टी20 मालिकेला आजपासून सुरुवात होणार आहे. या मालिकेच्या पहिला सामना आज 13 सप्टेंबर रोजी अरुण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे. आज दिल्लीमध्ये हा सामना खेळवला जाणार आहे या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात चाहत्यांची निराशा होऊ शकते, कारण भारतामध्ये काही राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. आता भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सुरु होणाऱ्या टी20 मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात पाऊस खेळ खराब करणार की नाही यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
क्यूवेदरच्या (QWeather) अंदाजानुसार, रविवार, 13 सप्टेंबर रोजी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिला टी20 सामना खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांसाठी निराशाजनक एक बातमी आहे. पहिल्या टी20 सामन्यादरम्यान दिल्लीतील हवामान खराब होऊ शकते. तथापि, सामना संध्याकाळी होणार असून, दिवसभरात हवामान निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. आज दिल्लीत कमाल तापमान 33 अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान 26 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. दिवसभर आकाश निरभ्र राहील असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.