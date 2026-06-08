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IND vs AFG : मोहम्मद सिराज अफगाणि फलंदाजांशी भिडला, खेळाडूंमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक! Video Viral

Siraj vs Rahmat Shah Viral video : चंडीगढमध्ये भारत अफगाणिस्तान सामन्यात भारताच्या संघाने 300 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात भारताचा स्टार गोलंदाज मोहम्मद सिराज याने फक्त 1 विकेट घेतली. आता सिराजचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर चर्चेत आहे, यामध्ये तो अफगाणी खेळाडूसोबत बाचाबाच करताना दिसत आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 08, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:02 PM IST
IND vs AFG : मोहम्मद सिराज अफगाणि फलंदाजांशी भिडला, खेळाडूंमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक! Video Viral

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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