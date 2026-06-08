/IND vs AFG : मोहम्मद सिराज अफगाणि फलंदाजांशी भिडला, खेळाडूंमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक! Video Viral

चंडीगढमध्ये भारत अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एकमेव आयोजित केलेला कसोटी सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने 300 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात भारतीय गोलंदांजाचे महत्वाचे योगदान पाहायला मिळाले. अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामन्यात भारताच्या संघाने मोठ्या विजयानंतर रेकॅाड नावावर केला आहे. या सामन्यात फिरकी गोलंदाजांची कमाल पाहायला मिळाली तर प्रसिद्ध कृष्णाने संघासाठी तीन विकेट्स घेतले. या सामन्यात भारताचा स्टार गोलंदाज मोहम्मद सिराज याने फक्त 1 विकेट घेतली. आता सिराजचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर चर्चेत आहे, यामध्ये तो अफगाणी खेळाडूसोबत बाचाबाच करताना दिसत आहेत.
मोहम्मद सिराज गोलंदाजी करत होता, यावेळी रहमत शाह हा फलंदाजी करत होता. 52.4 च्या ओव्हरमध्ये सिराजने चेंडू टाकला आणि रहमत शाह याने बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू सहजपणे अडवल्यामुळे मोहम्मद सिराजला हे आवडले नाही त्यामुळे तो रहमत शाहकडे गेला आणि त्याला मोठा शॅाट मारण्याचे आव्हान केले. यामध्ये दोघांमध्ये बाचाबाची झाली आणि या घटनेचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.
Siraj aur Rahmat ke darmiyan field par garma-garmi pic.twitter.com/3MtEjwIRHc— Rehan 56 (@imrehan456) June 8, 2026
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये कसोटी झाली आहे आता संघ एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. या मालिकेमध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पहिला एकदिवसीय सामना हा 13 जून रोजी खेळवला जाणार आहे, हा सामना हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला येथे खेळवला जाणार आहे. तर दुसरा सामना 17 जून रोजी होणार आहे हा सामना एकाना मैदानावर खेळवला जाणार आहे, तर तिसरा मालिकेचा सामना 20 जून रोजी खेळवला जाणार आहे हा एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर रंगणार आहे. हे तीनही सामने वेगवेगळ्या स्टेडियमध्ये खेळवले जाणार आहेत.
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खेळल्या गेलेल्या 6 ते 8 जून दरम्यान सामन्यात, भारताने पहिल्या डावात 8 गडी गमावून 564/8 धावा केल्या. भारतासाठी केएल राहुलने शतक झळकावले, तर कर्णधार शुभमन गिलनेही 177 चेंडूंमध्ये 126 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, अफगाणिस्तानचा संघ 152 आणि 112 धावांवर सर्वबाद झाला. गोलंदाजीत पदार्पण करणाऱ्या मानव सुथारने चमकदार कामगिरी केली. त्याने पहिल्या डावात 22 षटकांत 33 धावांत 6 फलंदाजांना बाद केले.