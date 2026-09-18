/हॉलंडची नक्कल नाही तर हे होतं कारण.... अभिषेक शर्माने सांगितलं सेलिब्रेशन मागचं रहस्य, पीचवर का बसला?

IND VS AFG : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात गुरुवारी झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात भारताचा स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) 30 बॉलमध्ये शतक ठोकून टी20 मधील सर्वात जलद शतक ठोकण्याचा विक्रम केला. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर हा सामना खेळवला गेला असून या विस्फोटक खेळीनंतर अभिषेकने केलेलं सेलिब्रेशन सुद्धा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. अभिषेकने जमिनीवर बसून ध्यानमुद्रा धारण केली, त्याच्या सेलिब्रेशनची तुलना ही फुटबॉलर हॉलंडच्या सेलिब्रेशन सोबत केली जात आहे. मात्र अभिषेक शर्माने सामन्यानंतर या सेलिब्रेशनबाबत खुलासा केला.
अभिषेक शर्मा हा 30 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केल्यामुळे टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शतक ठोकणारा सर्वात जलद भारतीय फलंदाजही ठरला. त्याने अवघ्या 30 बॉलमध्ये ही कामगिरी केली. रोहित शर्माचा 34 बॉलचा विक्रम मोडीत काढल्यानंतर, अभिषेकने आपली बॅट खाली ठेवली, हेल्मेट काढले आणि शांततेसाठी प्रार्थना करणार असल्याप्रमाणे ध्यानस्थ मुद्रेत खेळपट्टीवर बसला. अभिषेकने या सेलिब्रेशनबद्दल बोलताना म्हटले की, 'मी मागच्या जवळपास एक वर्षापासून मेडिटेशन आणि ध्यानधारणा करत आहे. जेव्हा तुम्ही संपूर्ण वर्ष क्रिकेट खेळता तेव्हा एक क्रिकेटर म्हणून अनेक चढ उतार तुमच्या आयुष्यात येतात. अशावेळी तुम्ही स्वतःच्या मनाला स्थिर कसे ठेवू शकता? मला मनापासून वाटते की ध्यानधारणेचा मला खूप फायदा झाला आहे. त्यामुळे, जर कोणी हे पाहिले किंवा एखाद्या क्रिकेटपटूच्या हे लक्षात आले की गेल्या सहा ते आठ महिन्यांत या गोष्टीने मला खरोखरच मदत केली आहे, तर मला हे सेलिब्रेशन त्याच गोष्टीला समर्पित करायचं होतं जी मला जमिनीशी जोडून ठेवते'.
अभिषेक शर्माने शतकाच्या मदतीने भारतीय संघ हा 20 ओव्हरमध्ये सात विकेट गमावून 221 धावांचा मोठा स्कोअर उभा करू शकला. प्रत्युत्तरात, अफगाणिस्तानचा डाव 14.1 ओव्हर अवघ्या 94 धावांत आटोपला. अंतिम सामन्यातील या 127 धावांच्या विजयासह भारतीय संघाने तीन सामन्यांची सीरिज 'क्लीन स्वीप' करत जिंकली. पहिले दोन सामने प्रत्येकी सात विकेट्स राखून जिंकत भारताने या सीरिज आधीच विजयी आघाडी घेतली होती.