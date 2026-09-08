/अफगाणिस्तानने जखमेवर चोळलं मीठ, भारताच्या नकाशात दाखवलं PoK, पाकिस्तानची आगपाकडं

IND VS AFG T20 Series : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरीज खेळवली जाणार असून 13 सप्टेंबर पासून या सामन्याला सुरुवात होणार आहे. मात्र या सीरिजपूर्वी पाकिस्तानच्या जखमेवर अफगाणिस्तानने मीठ चोळलं असल्याने पाकिस्तानची आगपाकड झाली आहे. अफगाणिस्तानने भारताविरुद्ध टी२० सीरिजपूर्वी एक व्हिडीओ शेअर केला असून यात त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीरला भारताच्या नकाशात दाखवलं आहे. मात्र यामुळे पाकिस्तानच्या नाकाला मिर्च्या झोंबल्या आहेत. त्यामुळे या टी20 सीरिजपूर्वी नवा राजकीय मुद्दा उपस्थित झालाय.
अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने रविवारी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर हा प्रोमो शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नकाशावर दाखवलेल्या व्हिडीओबाबत पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाकडे चिंता व्यक्त केली आहे. इस्लामाबाद या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करण्याच्या विचारात आहे. मात्र अद्याप कोणतंही औपचारिक पाऊल उचलण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
हा व्हिडीओ अशावेळी समोर आलाय जेव्हा काबुल आणि इस्लामाबाद यांच्यात तणावपूर्ण स्थिती आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये वाद दिसून येत असून ते सुरक्षेच्या मुद्द्यात गुंतलेले आहेत. नकाशाबाबतचा वाद आता वाढताना दिसत असून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावपूर्ण स्थिती आहे. सीमाभागातील चकमकी आणि हवाई हल्लेही पाहायला मिळाले. अफगाण तालिबानने 'तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान'ला आश्रय दिल्याचा आरोप इस्लामाबादने वारंवार केला आहे. देशांतर्गत झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यांसाठी पाकिस्तान TTP ला जबाबदार धरते.
भारताविरुद्धच्या सीरिजचा प्रचार करताना एसीबीने लिहिले, 'ही अशी सीरिज आहे जी पुन्हा एकदा दोन देशांना एकत्र आणेल. हे केवळ सामने नाहीत; तर ही जोश, रोमांच आणि विशेष महत्त्व असलेली लढत आहे, जिथे अफगाणिस्तान मायदेशातील लाखो लोकांच्या आशा आणि अभिमान उराशी बाळगून मैदानात उतरतील'.
A series the nation has been eagerly awaiting.Afghanistan Cricket Board (ACBofficials) September 6, 2026
A series that will once again bring together two nations with deep-rooted history, culture, and a shared passion for the game.
These are more than just matches. They are encounters of passion, excitement, and significance,… pic.twitter.com/Q8h7MYX1yf
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - पहिला सामना -13 सप्टेंबर 2026
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - दुसरा सामना - 15 सप्टेंबर 2026
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान- तिसरा सामना - 17 सप्टेंबर 2026