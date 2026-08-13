/IND VS AFG : ना सोनी ना जियोस्टार.... इथे पाहायला मिळणार भारत - अफगाणिस्तान T20 सीरिजची Live Streaming

IND VS AFG T20 Series : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात सप्टेंबर महिन्यात टी20 सीरिजचं आयोजन करण्यात आलेलं असून दोन्ही संघात एकूण तीन सामने खेळवले जातील. 13, 15 आणि 17 सप्टेंबर रोजी हे सामने रंगणार असून भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान होणाऱ्या या सामन्याचे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स FanCode ला मिळाले आहेत. त्यामुळे हे सामने एक्सक्लूजिवली फॅनकोडवर दाखवले जातील. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियममध्ये होणाऱ्या या तीनही सामन्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण FanCode च्या मोबाईल अँप, वेब आणि कनेक्टेड टीव्हीवर लाईव्ह दाखवले जातील. तर टीव्हीवर कोणत्याही चॅनलवर या सामन्याचे प्रसारण होणार याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही.
फॅन्स FanCode चे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर जसं Jio TV, Amazon Prime, Crex, Jagran, Playbox, Watcho, Tata Play Binge आणि Times Prime यांच्या माध्यमातून सुद्धा हा सामना पाहू शकता. फॅनकोडने अलीकडेच भारताच्या झिम्बाब्वे दौऱ्याचे प्रसारण केले होते आणि त्यांच्याकडे क्रिकेट वेस्ट इंडिज, आयसीसी, झिम्बाब्वे क्रिकेट आणि आयर्लंड क्रिकेटचे अधिकृत प्रसारण हक्कही आहेत.
टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात 13 ते 17 सप्टेंबर दिल्लीमध्ये अफगाणिस्तान विरुद्ध तीन सामन्याची टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. या सीरिजला 13 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे तर याचा दुसरा सामना हा 15 सप्टेंबर तर तिसरा सामना हा 17 सप्टेंबर रोजी अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाईल.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील सामना हा दिल्लीत होणार असला तरी याचं यजमानपद हे अफगाणिस्तानकडे असणार आहे. अफगाणिस्तानातील राजनैतिक परिस्थितीमुळे मागच्या काही वर्षांपासून अफगाणिस्तान त्यांचे सामने हे भारतात आयोजित करते. एवढंच नाही तर अफगाणिस्तानचा संघ सराव सुद्धा भारतातच करतो. अफगाणिस्तानने या वर्षी जूनमध्ये तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारताचा दौरा केला होता आणि या दोन्ही संघांनी जानेवारी 2024 मध्ये तीन सामन्यांची टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकाही खेळली होती. अफगाणिस्तानने 2018 मध्ये भारताविराुद्ध आपला पहिला कसोटी सामना खेळला होता आणि तेव्हापासून हे दोन्ही संघ विविध प्रकारांमध्ये नियमितपणे एकमेकांविरुद्ध खेळत आहेत.