/कधी खेळवली जाणार भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी20 सिरीज? जाणून घ्या संपूर्ण शेड्युल

IND VS AFG T20 Series : सप्टेंबर महिन्यात भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात टी20 सीरीज खेळवली जाणार आहे. अफगाणिस्तानने या टी20 सीरिजसाठी संघाची घोषणा केली असून या टी20 सीरिजचे सामने हे अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. अफगाणिस्तानचा संघ इब्राहिम जादरान याच्या नेतृत्वात सामना खेळणार आहे. त्याच्या संघात नवीन उल हकचं पुनरागमन झालं आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात जूनमध्ये टेस्ट आणि वनडे सीरिज खेळवली गेली. पण जानेवारी 2024 नंतर हे पहिल्यांदाच होईल जेव्हा या दोन्ही देशांच्या मध्ये टी20 सीरीज खेळवली जाणार आहे. तेव्हा ही भारत विरुद्ध अफगानिस्तान टी20 सीरीज कधी आणि कुठे खेळवली जाणार आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात पहिला सामना हा 13 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. तर दुसरा सामना हा १५ सप्टेंबर तर तिसरा १७ सप्टेंबर रोजी खेळवला जाईल. या तिन्ही सामन्यांच यजमानपद हे अफगाणिस्तानकडे असणार आहे.
13 सितंबर - पहला टी20 - अरुण जेटली स्टेडियम
15 सितंबर - दूसरा टी20 - अरुण जेटली स्टेडियम
17 सितंबर - तीसरा टी20 - अरुण जेटली स्टेडियम
इब्राहिम जादरान (कर्णधार), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई आणि नवीन-उल-हक
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात आतापर्यंत फक्त एकदा द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेळवली गेली आहे. ही त्याची दुसरी टी20 सीरीज असून यापूर्वी जानेवारी 2017 मध्ये सीरिज झाली होती, ज्यात टीम इंडियाने 3-0 ने जिंकली होती. सीरिजचा शेवटचा सामना हा दुसऱ्या सुपर ओव्हरपर्यंत चालला होता. ज्यात भारतीय संघाचा रोमांचक विजय झाला होता.
अफगाणिस्तान विरुद्ध सीरिजसाठी अद्याप भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. याचे कारण म्हणजे नवीन खेळाडूंना सातत्याने संधी दिली जात आहे आणि जवळपास प्रत्येक सीरिजमध्ये संघात एक ते दोन बदल दिसून आले आहेत. तसेच सर्वांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशी याच्याकडेही असेल, जो भारताच्या टी20 संघाचा नियमित भाग बनत चालला आहे.