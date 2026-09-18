/अभिषेक शर्माच्या रेकॉर्ड ब्रेक शतकानंतर काय म्हणाला युवराज सिंग? सोशल मीडिया पोस्टने वेधलं लक्ष

IND VS AFG T20 : दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर गुरुवारी रात्री भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तिसरा टी20 सामना खेळवला गेला. या सामन्यादरम्यान मैदानात अभिषेक शर्माच्या नावाचं वादळ आलेलं. अभिषेक शर्माने पहिल्या इनिंगमध्ये भारताकडून फलंदाजी करताना अवघ्या 30 बॉलमध्ये शतक ठोकलं. यासह तो टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद शतक ठोकणारा फलंदाज ठरला. त्याच्या शतकाच्या जोरावर भारताने 200 हून अधिक धावांचा स्कोअर उभा केला. अभिषेकच्या या खेळीनंतर त्याच्यावर सर्वस्थरातून कौतुक केलं जात असतानाच आता त्याचा गुरु माजी क्रिकेटर युवराज सिंहने सुद्धा सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
युवराज सिंहने अभिषेक शर्माचा फोटो शेअर करताना लिहिले की, 'टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 100 धावा केल्याबद्दल अभिषेक सर तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुझी प्रतिभा आणि कठोर परिश्रम पाहता, तू एक दिवस हे नक्कीच साध्य करशील, याबद्दल मला कधीच शंका नव्हती. अनेक विक्रम मोडीत काढण्याच्या प्रवासाची ही केवळ सुरुवात आहे. एका महान व्यक्तीने म्हटले होते, 'जेव्हा लोक तुझ्या दिशेने दगड भिरकावतात, तेव्हा त्या दगडांचा वापर करून एखादी वास्तू उभार. तसंच तुझ्या बॅटलाच बोलू दे आणि तू अगदी तसंच करत आहेस. तुझा अभिमान वाटतो! नम्र राहा आणि आपल्या प्रक्रियेचे पालन करत राहा'.
युवराज सिंह याच्या मार्गदर्शनाखाली मागील काही वर्षांपासून अभिषेक शर्मा हा क्रिकेटचं प्रशिक्षण घेत आहे. यापूर्वी अनेकदा जेव्हा अभिषेक शर्मा सामन्यात चांगली कामगिरी करू शकला नाही तेव्हा गुरु युवराज सिंहने त्यावर टीका करून चुका सुधारण्यास सुद्धा सांगितलं तर दुसरीकडे अनेकदा चांगली कामगिरी केल्यावर त्याला शाबासकी सुद्धा दिली. अभिषेक शर्माने 30 बॉलमध्ये शतक ठोकले दरम्यान त्याने यात 11 षटकार आणि 9 चौकार लगावले. यावेळी अभिषेकचा स्ट्राईक रेट हा 317 एवढा होता.