/IND vs AFG : टीम इंडियाचा विजय रथ वेगात; अफगाणिस्तानविरुद्ध अभेद्य आघाडी! 170 धावांनी केलं पराभूत

टीम इंडियाचा एकाना स्टेडियमवर अफगाणिस्तानविरुद्ध दुसरा एकदिवसीय सामना खेळवण्यात आला या सामन्यात भारताच्या संघाने बाजी मारली. या सामन्यात भारताच्या संघाने दुसरा मालिकेचा विजय हा 170 धावांनी मिळवला. या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाला भारताने 232 धावांवर रोखले. सलग मालिकेच्या दुसऱ्या विजयानंतर आता टीम इंडियाने मालिकेमध्ये अभेद्य आघाडी घेतली आहे. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाने सुरुवात चांगली केली नाही कारण यशस्वी जयस्वाल स्वस्तात बाद झाला. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर अहवाल या लेखामध्ये देण्यात आला आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान या सामन्यात अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदी याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात भारताच्या संघासमोर पहिले फलंदाजी करण्याचे आव्हान होते. भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 402 धावा केल्या, प्रत्युतरात अफगाणिस्तानच्या संघाला फक्त 232 धावा करता आल्या. यासह आता भारताच्या संघाने ही मालिका जवळजवळ जिंकलीच आहे अस म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
आजच्या सामन्यामधील गोलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले अर्शदीप सिंगने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले तर गुरनुर ब्रार याने देखील संघासाठी तीन विकेट्स घेतले. त्याचबरोबर आजच्या सामन्यामध्ये पदार्पण करणारा प्रिंस यादव याने देखील संघासाठी दोन विकेट्स घेतले. त्याचबरोबर प्रिंस यादवने फिल्डिंगमध्ये देखील कमाल दाखवली. त्याने पहिल्या विकेटचा एक जबरदस्त कॅच देखील घेतला.
A clinical performance to seal the series!#TeamIndia register a massive 170-run victory in the 2nd ODI to take an unassailable 2-0 lead— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Updates https://t.co/JYJ5l44iJ6#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vqLlFxbQyj