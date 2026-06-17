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IND vs AFG : टीम इंडियाचा विजय रथ वेगात; अफगाणिस्तानविरुद्ध अभेद्य आघाडी! 170 धावांनी केलं पराभूत

IND vs AFG 2nd ODI : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान हा सामना एकाना मैदानावर पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने बाजी मारली. या सामन्यात भारताच्या संघाने दुसरा मालिकेचा विजय हा 170 धावांनी मिळवला, या सामन्याचा सविस्तर अहवाल सविस्तर जाणून घ्या

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 17, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:22 PM IST
IND vs AFG : टीम इंडियाचा विजय रथ वेगात; अफगाणिस्तानविरुद्ध अभेद्य आघाडी! 170 धावांनी केलं पराभूत

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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