/IND vs AFG : टीम इंडियाचा ODI मालिकेचा पहिला सामना खिशात! गिलच्या खेळीने गुरबाजचे शतक व्यर्थ

IND vs AFG, Shubman Gill : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना आज खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवून मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान या एकदिवसीय मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाने 7 विकेट्सने विजय मिळवला. भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज हर्ष यांनी भारतासाठी पदार्पण केले. पावसामुळे सामन्याला विलंब झाला असून, आता तो प्रत्येक संघासाठी 25 षटकांचा खेळवण्यात आला.
या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिल यांचा दमदार अंदाज पाहायला मिळाला. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये नाबाद खेळी खेळली, त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 66 चेंडूमध्ये 66 धावा केल्या यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 11 चौकार मारले. त्याचबरोबर आजच्या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा धावबाद झाला, त्याने 16 धावा केल्या आणि तो रन आऊट झाला. तर इशान किशन याने संघासाठी 34 धावांची खेळी खेळली. श्रेयस अय्यर स्वस्तात बाद झाला आणि केएल राहुलने आजच्या सामन्यामध्ये 39 नाबाद धावा केल्या. त्याने आजच्या खेळीत 3 षटकार आणि 4 चौकार मारले.
भारतीय संघातील युवा गोलंदाजांनी आजच्या सामन्याच्या पहिल्या डावामध्ये लक्ष वेधून घेतले. भारतीय संघासाठी पदार्पण करणारे हर्ष दुबे आणि गुरनुर ब्रार यांनी संघासाठी प्रत्येकी तीन विकेट्स घेतले. पहिल्या सामन्यामध्ये तीन विकेट्स घेणे हे स्वप्नापेक्षा कमी नाही. दोघांनी आजच्या सामन्यामध्ये संघासाठी चांगली कामगिरी केली.
Picture-Perfect #TeamIndia wrap a comprehensive victory by wickets in Dharamshala— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
They lead the #INDvAFG ODI series by
Scorecard https://t.co/lCuohEZYAl @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RNy13a0PHX
अफगाणिस्तानच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघासाठी गुरबाजने 48 चेंडूमध्ये 102 धावा केल्या पण तो संघाला विजयापर्यत नेऊ शकला नाही. आजच्या सामन्यामध्ये गुरबाजने चांगली फलंदाजी केली पण त्याव्यतिरिक्त संघातील इतर फलंदाज फार काही चांगली कामगिरी करु शकले नाहीत. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा दुसरा सामना हा लखनऊमध्ये खेळवला जाणार आहे. हा सामना अफगाणिस्तानसाठी महत्वाचा असणार आहे. मालिकेचा दुसरा सामना हा 17 जून रोजी खेळवला जाणार आहे.