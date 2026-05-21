/IND vs AFG : कसोटी संघात गुजरात टायटन्सचा दबदबा! अफगाणिस्तानविरुद्ध सामन्यात 7 खेळाडूंची निवड

बीसीसीआयने आगामी मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली आहे, यामध्ये भारताचा संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध एक कसोटी सामना खेळणार आहे. बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या भारतीय कसोटी संघात एक हाफ गुजरात टायटन्सचा संघ लपलेला आहे, म्हणजेच काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये 6 जूनपासून कसोटी सामन्याला सुरुवात होणार आहे. तर या सामन्यासाठी भारताच्या संघाची बीसीसीआयने दोन दिवसांपूर्वी घोषणा केली होती. यामध्ये शुभमन गिल हा भारतीय संघाचे कर्णधारपद सांभाळणार आहे, तर काही खेळाडूंचे संघात स्थान कायम असणार आहेत. महाराजा यादविंद्र सिंग पीसीए स्टेडियम येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध होणारा कसोटी सामन्यासाठी बीसीसीआयने या संघात अनेक युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. तर या कसोटी अनेक खेळाडूंचे पुनरागमन देखील होणार आहे, जसप्रीत बुमराह आणि रविंद्र जडेजा यांना संघामध्ये स्थान देण्यात आले नाही. त्याचबरोबर केएल राहुलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे.
बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या भारतीय कसोटी संघात एक हाफ गुजरात टायटन्सचा संघ लपलेला आहे, असे का? याबद्दल तुम्हाला सविस्तर सांगण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहेत. आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाकडून खेळणारे 7 खेळाडूंना अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या कसोटी मालिकेमध्ये संघात स्थान देण्यात आले आहे. इंग्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये साई सुदर्शन याला संघात स्थान मिळाले होते पण तो फार काही करु शकला नव्हता, तो देखील आयपीएलमध्ये जीटीकडून खेळतो. त्याचबरोबर भारतीय कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल हा जीटीचे मागील तीन वर्षापासून नेतृ्त्व करत आहे.
हे ही वाचा
गोलंदाजांमध्ये मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा त्याचबरोबर गुरनुर ब्रार हे देखील गुजरात टायटन्सकडून आयपीएलमध्ये खेळतात त्यांना देखील कसोटी संघात स्थान मिळाले आहे. त्याचबरोबर जीटी संघातील वॅाशिंग्टन सुंदर आणि मानव सुतार यांना देखील कसोटी संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
इंग्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी कमालीची कामगिरी केली होती त्यामुळे ते कसोटी संघात दोघे स्थान कायम ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत. त्याचबरोबर भारताचा संघ आयपीएल झाल्यानंतर आता एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे, ही मालिका आगामी एकदिवसीय विश्वचषकासाठी महत्वाची असणार आहे. 6 जून रोजी कसोटी सामन्याला सुरुवात होणार आहे तर एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना हा 14 जून रोजी खेळवला जाणार आहे.
एकदिवसीय मालिकेमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे खेळताना दिसणार आहेत. तर जसप्रीत बुमराह हा दोन्ही संघाचा भाग नाही त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे असे सांगितले आहे.