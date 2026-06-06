/IND vs AFG Test : पहिल्याच दिवशी अफगाणिस्तानकडून मोठी चूक; केएल राहुलला मिळाले जीवदान

IND vs AFG KL Rahul Wicket : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये पहिल्या कसोटी सामन्याला आजपासून सुरुवात झाली आहे, हा सामना मुल्लानपूर येथील पीसीए स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिल्याच सेशनमध्ये पहिला विकेट गमावला होता. तर दुसऱ्या सेशनमध्ये भारताच्या संघाने दुसरा विकेट गमावला, पहिल्या दोन सेशनमध्ये भारताच्या संघाने दोन विकेट्स गमावले आहेत. यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाला तिसरा विकेट नोंदवण्याची त्यांना संधी होती, पण कर्णधाराच्या एका निर्णयामुळे त्यांना हा निर्णय महागात पडू शकतो. केएल राहुलला सामन्याच्या पहिल्याच दिनी मोठे जीवनदान मिळाले आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल यांनी डावाची सुरुवात केली. 12 व्या ओव्हरमध्ये यशस्वी जयस्वालला बाद करण्यात अफगाणिस्तानला यश आले आणि पहिली विकेट मिळवली. यशस्वी जयस्वाल याने आजच्या पहिल्या डावामध्ये 24 धावा करुन त्याने विकेट गमावली. तर त्याच्या मागील ओव्हरमध्ये अवघ्या 6 चेंडूंच्या अंतरात दोन्ही सलामीवीरांना बाद करण्याची संधी होती, पण यावेळी कर्णधाराने रिव्ह्यू न घेतल्यामुळे त्यांना हा निर्णय महागात पडला.
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अफगाणी वेगवान गोलंदाज झियाउर रहमान शरीफी हा गोलंदाजी करत होता, त्याने ऑफ-स्टंपच्या बाहेर एक वेगवान चेंडू टाकला. यावेळी केएल राहुलची बॅट किंचित लागली आणि चेंडूला स्पर्श झाल्यानंतर विकेटकिपरने तो कॅच देखील घेतला होता. यावेळी मैदानावरील खेळाडूंनी आणि विकेटकिपरने अपील देखील केली होती. पण निर्णय घेण्यात कमकुवत असलेल्या अफगाणी खेळाडूंमध्ये, मैदानातील पंचांच्या निर्णयाविरुद्ध जावे की नाही याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला होता.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात दोन सेशल झाले आहेत. यामध्ये भारताच्या संघाने दोन विकेट्स गमावले आहेत, सध्या क्रिजवर भारताचा कर्णधार शुभमन गिल आणि केएल राहुल फलंदाजी करत आहे. दुसऱ्या सेशनमध्ये साई सुदर्शन याने 81 धावांची खेळी खेळली. तर केएल राहुल हा 81 धावा करुन नाबाद खेळत आहे. शुभमन गिल हा 20 धावांवर नाबाद खेळत आहे.
Rahul confused the AFG team and made them believe it was his bat's sound. Well Played Rahul https://t.co/enVYHa7AKe pic.twitter.com/OaWR4MrhLu— Varun (@The_MythBreaker) June 6, 2026