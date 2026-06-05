/IND vs AFG टेस्ट सीरिजच्या प्लेईंग 11 बाबत गौतम गंभीरचं मोठं वक्तव्य, नंबर 3 वर कोणता खेळाडू करणार फलंदाजी?

Gautam Gambhir On IND VS AFG Test : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (IND VS AFG) टेस्ट सामन्यात शनिवारी न्यू पीसीए स्टेडियम (मुल्लांपुर) मध्ये सामना खेळवला जाईल. यापूर्वी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir) प्लेईंग 11 बाबत मोठी अपडेट दिली आहे. त्याने यावेळी ऋषभ पंतच्या (Rishabh Pant) बॅटिंग स्टाईलबाबत भाष्य केलं असून तिसऱ्या क्रमांकावर साई सुदर्शन (Sai Sudarshan) हा फलंदाजी करणार असं त्याने सांगितलं आहे.
गौतम गंभीर म्हणाला की 'साई सुदर्शनला जास्त संधी मिळालेल्या नाहीत. त्याने आपले अधिकतर सामने हे इंग्लंडमध्ये खेळले. मला वाटतं की त्याला योग्य संधी मिळाली पाहिजे'. त्याने आयपीएलमध्ये केलेल्या प्रदर्शनावर बोलताना म्हंटले की साईने 700 पेक्षा जास्त धावा केल्या.
गौतम गंभीरने म्हंटले की, 'आम्ही फक्त 11 खेळाडूंची निवड करू शकतो आणि साईचा फॉर्म खराब नाहीये. त्याने आयपीएल 2026 मध्ये 700 पेक्षा जास्त धावा केल्या. जर आम्ही त्याचं आकलन फक्त 4 ते 5 सामन्यांच्या आधारावर करायचं ठरवलं तर कोणाला ठाम मत बनवता येणार नाही. तसेच पुढे त्याने असं देखील म्हंटले की, यात आम्हाला चौथ्या स्पिनरचा पर्याय सुद्धा शोधण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
गौतम गंभीरने म्हटले की, 'मानव सुथार आणि हर्ष दुबे खूप असे खेळाडू आहेत, पण त्यांच्या गोलंदाजीच्या शैलीत फरक आहे. आम्ही या सामन्यासाठी आमच्या चौथ्या फिरकी गोलंदाजाला तयार करण्याचा प्रयत्न करू, कारण श्रीलंकेत आम्ही चार स्पिनर गोलंदाजांसह जाणार आहोत. न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी आमची तयारी वेगळी असेल. माझ्या मते, टेस्ट सामन्यांसाठी सखोल तयारी करणे आवश्यक असते'.
गौतम गंभीर पत्रकार परिषदेत ऋषभ पंतबाबत म्हणाला की, 'आम्हाला ऋषभ पंतच्या बॅटिंग स्टाईलला बदलायचं नाहीये, पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळाडूंसाठी महत्वाचं ठरतं की सामन्याची जी परिस्थिती आहे त्याचा सन्मान ठेवणं'.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टेस्ट सामना हा शनिवारी 6 जून पासून सुरुवात होणार आहे. या सामन्याचा टॉस सकाळी 9 वाजता होणार असून मग त्यानंतर प्रत्येक दिवशी सकाळी 9:30 वाजता हा सामना पार पडेल. या सामन्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर होणार असून जिओ हॉटस्टार अँप आणि वेबसाईटवर याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग होईल. शनिवारी न्यू पीसीए स्टेडियम (मुल्लांपुर) मध्ये सामना खेळवला जाईल.