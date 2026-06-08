/W, W, W, W, W, W.... टीम इंडियाला आर अश्विनची रिप्लेसमेंट सापडली, पदार्पणात धडाकेबाज कामगिरी करणार कोण आहे मानव सुथार?

IND VS AFG Who Is Manav Suthar : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात चंदीगडच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर टेस्ट सामना खेळवला जातोय. 6 जून पासून सुरु झालेल्या या टेस्ट सामन्यात भारताकडून मानव सुथार या 23 वर्षीय बॉलिंग ऑलराऊंडरचं टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण झालं. प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट गमावत 564 धावा केल्या होत्या. यात मानवने नंबर 8 वर फलंदाजीसाठी येत 28 धावा केल्या ज्यात त्याने 2 चौकार आणि 2 षटकार सुद्धा लगावले. तसेच गोलंदाजीत सुद्धा मानव सुथारने आपली प्रतिभा दाखवली आणि केवळ २२ धावा देऊन तब्बल 6 विकेट घेतल्या. त्यामुळे मानव सुथारने आपल्या परफॉर्मन्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खळबळ उडवून दिली आहे.
23 वर्षीय मानव सुथार हा स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गोलंदाज आहे. देशांतर्गत सामन्यात मानव सुथार हा राजस्थान संघाचा भाग आहे. तर आयपीएलमध्ये मानव गुजरात टायटन्समध्ये सामील आहे. मानवने 29 फर्स्ट क्लास सामने खेळले असून यात 62 इनिंगमध्ये त्याने 129 विकेट घेतल्या. ताईने 3 वेळा सामन्यात 10 विकेट घेण्याची कामगिरी केली आहे. 6 वेळा त्याने एका सामन्यात 5 आणि 8 वेळा त्याने 4 विकेट घेतल्या आहेत. मानवने एसीसी इमर्जिंग टीम आशिया कपमध्ये UAE ए विरुद्ध खेळताना लिस्ट एची सुरुवात केली. मानवने लिस्ट एमध्ये 25 सामन्यात एकूण 34 विकेट घेतले आहेत. त्याची बेस्ट फिगर 3/32 हंसी आहे. शिवाय त्याने 29 टी20 सामन्यात 25 विकेट घेतल्या आहेत.
MANAV SUTHAR - REMEMBER THE NAME.— Tanuj (@ImTanujSingh) June 8, 2026
23-Years old Manav Suthar picks 5 wicket haul on his debut Test - What a moment for him.
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