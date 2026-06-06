IND VS AFG Test : भारताने टॉस जिंकला! अफगाणिस्तान विरुद्ध प्लेईंग 11 मध्ये कर्णधार गिलने 'या' खेळाडूंना दिली संधी, 23 वर्षांच्या मानव सुथारचं पदार्पण

IND VS AFG Test : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (IND VS AFG) यांच्यात एक टेस्ट सामना खेळवला जाणार आहे. 6 जून पासून महाराजा यादवींद्र सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे. शनिवारी या सामन्याचा टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने जिंकला. भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली आणि अफगाणिस्तानला प्रथम गोलंदाजीचे आव्हान दिले. यावेळी टीम इंडियाकडून 23 वर्षांचा मानव सुथार याने पदार्पण केले. तसेच कर्णधार शुभमन गिलने कोणत्या खेळाडूंना प्लेईंग 11 मध्ये संधी दिली याविषयी जाणून घेऊयात.
राजस्थान आणि गुजरात टायटन्सचा स्टार ऑलराऊंडर मानव सुथारने आज भारतीय संघाकडून टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया आणि चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांनी निवडलेल्या या संघात मानवचा पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला. विशेष म्हणजे भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मानव सुथारचा समावेश सुद्धा करण्यात आला. टेस्ट सामना सुरू होण्यापूर्वी भारताचा स्टार फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवने मानवला त्याची पदार्पणाची टेस्ट कॅप दिली.
मानव सुथारने फेब्रुवारी 2022 मध्ये आंध्र प्रदेश विरुद्ध राजस्थानसाठी आपला फर्स्ट क्लास डेब्यू केला होता. इथे त्याला एक विकेट मिळाली होती, तेव्हा पासून त्याने 29 फर्स्ट क्लास सामने खेळले आणि 2.94 च्या इकॉनॉमीने 129 विकेट घेतले. त्याने शेवटचा फर्स्ट क्लास सामना हा जानेवारी महिन्यात हिमाचल प्रदेशाविरुद्ध खेळला होता ज्यात त्याने पहिल्या इनिंगमध्ये 120 धावांची शतकीय खेळी केली. त्याने एकूण 7 विकेट सुद्धा घेतले होते. मानवने फर्स्ट क्लास करिअरमध्ये 25.54 च्या सरासरीने 945 धावा केल्या आहेत. यात त्याने एक शतक आणि सहा अर्धशतक केली आहेत.
The smile says it allBCCI (BCCI) June 6, 2026
Congratulations to debutant Manav Suthar as he receives his TeamIndia Test cap from Kuldeep Yadav
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भारतीय संघाची प्लेईंग 11 : केएल राहुल, यशस्वी जयस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण.
अफगाणिस्तान संघाची संघाची प्लेईंग 11 : सेदीकुल्ला अटल, रहमानउल्ला गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), अफसर झाझई (विकेटकीपर), अजमतुल्ला उमरझाई, शराफुद्दीन अश्रफ, नांगेलिया खरोटे, झियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम साफी.