IND vs AFG: कधी शुभमन तर कधी ऋषभ, OUT असूनही मिळालं जीवदान, अफगाणिस्तानला 'ही' चूक पडली महागात

IND VS AFG Test Match : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (IND VS AFG) यांच्यात 6 जून पासून टेस्ट सामना खेळवला जातोय. चंदीगडच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून रविवारी या सामन्याचा दुसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हा सामना सुरु झाल्यावर दोन मिनिटांच्या अंतरात असं काही घडलं ज्यामुळे अफगाणिस्तानचा संघ सामन्यात खूप लांब गेला. चुकीचे निर्णय आणि डीआरएसचा वापर योग्य प्रकारे न केल्याने अफगाणिस्तानच्या संघाने रविवारी सकाळी भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आणि विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंतला लवकर पॅव्हेलियनमध्ये पाठवण्याची संधी गमावली.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्याच्या पहिल्या दिवशी भारताचा फलंदाज केएल राहुलच्या बॅटच्या कडेला बॉल लागून सुद्धा अफगाणिस्तान संघाने रिव्ह्यू घेतला नाही आणि राहुलला जीवदान दिले. दुसऱ्या दिवशी सुद्धा अफगाणिस्तान संघाने हीच चूक पुन्हा ऐकली. 89 वी ओव्हर सुरू असताना अझमतुल्ला उमरझाई नव्या बॉलने अप्रतिम गोलंदाजी करत होता. अझमतचा एक अचूक बॉल शुभमन गिलच्या पॅडवर थेट जाऊन लागला. संपूर्ण अफगाण संघाने जोरदार अपील केले, पण पंचांनी काहीच हालचाल केली नाही. खरं तर बॉल गिलच्या दोन्ही पॅडवर लागला होता, ज्यामुळे अफगाण खेळाडूंना वाटले की बॉल बॅटची कड घेऊन पॅडवर लागला असावा. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्लाह शाहिदीने रिव्ह्यू घेतला नाही. मात्र जेव्हा रिप्ले दाखवण्यात आला तेव्हा समजलं की बॉल सरळ मिडल आणि लेग स्टंपवर लागत होता. यावेळी 108 धावांवर फलंदाजी करत असलेल्या शुभमन गिलला जीवदान मिळालं.
Central Cricket (arshdeep3444) June 7, 2026
Afghanistan captain Hashmatullah Shahidi was left furious after a clear edge from Rishabh Pant's bat went unnoticed by the on-field umpire. Surprisingly, Afghanistan also chose not to take a review despite strong appeals. pic.twitter.com/XOClgWqOwm
रिव्ह्यू न वापरण्याची चूक अफगाणिस्तानच्या संघाने पुन्हा एकदा केली. अजमतुल्लाह उमरजईने राउंड द विकेट येऊन ऋषभ पंतला एक खूप चांगला आउटस्विंगर बॉल टाकला. हा बॉल पंतच्या बॅटच्या बाहेरील कडेला लागून विकेटकिपरच्या हातात गेला. अफगाण संघाने पुन्हा एकदा जोरदार अपील केली, परंतु पंचांचा निर्णय पुन्हा त्यांच्याच बाजूने लागला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, इतके जवळचे अपील होऊनही, जेव्हा रिप्लेमध्ये बॅटची स्पष्ट कड दिसत होती, तेव्हा कर्णधार शाहिदीने डीआरएस घेतला नाही. त्यामुळे ऋषभ पंतला सुद्धा जीवदान मिळालं. भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. यावेळी भारताकडून पहिल्या इनिंगमध्ये 8 विकेट गमाबून 564 धावा करण्यात आल्या. यात केएल राहुलने 100, साई सुदर्शनने 81, शुभमन गिलने 126, रिषभ पंतने 81, वॉशिंग्टन सुंदरने 52 धावा केल्या.