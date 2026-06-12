/IND VS AFG : शनिवारपासून सुरु होणार भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान वनडे सीरिज, कुठे पाहता येणार फ्रीमध्ये?

IND VS AFG : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात झालेल्या एका टेस्ट सामन्यात भारताने 300 धावांनी विजय मिळवला. आता 13 जून शनिवारी पासून भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (AFG VS IND) यांच्यात वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये निवृत्ती घेतली असून तो वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. त्यामुळे रोहित शर्मा सुद्धा ऍक्शनमध्ये दिसून येऊ शकतो. तर विराट कोहली हा हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे या वनडे सीरिजमधून बाहेर पडलाय. यशस्वी जयस्वालला विराटची रिप्लेसमेंट म्हणून स्थान मिळालं आहे. तर हार्दिक पंड्याच्या जागी नितीश कुमार रेड्डीला स्थान मिळालं आहे. आता भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान वनडे सीरिजमधील पहिला सामना हा धर्मशालाच्या मैदानावर खेळवला जातो. ही सीरिज 13 जून पासून ते 20 जून पर्यंत सुरु असणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघ आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी उड्डाण घेणार आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.
हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकिपर), इब्राहिम जद्रान, सेदीकुल्ला अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इक्रम अलीखिल (विकेटकिपर), मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमरझाई, रशीद खान, नांग्याल खरोताई, एएम गझनफर, झिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, फरीद मलिक
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात पहिला सामना हा धर्मशालाच्या हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर 13 जून रोजी होणार आहे. तर दुसरा सामना हा 17 जून रोजी दुसरा वनडे सामना हा लखनऊमधील भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई स्टेडियमवर होणार आहे. तर तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना हा 20 जून रोजी चेन्नईच्या एमए चिदम्बरम स्टेडियमवर होणार आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात होणारी वनडे सीरिज टेलिव्हिजनवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. तर या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जीओ हॉटस्टार अँप आणि वेबसाईटवर पाहू शकता.