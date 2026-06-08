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IND vs AFG : भारताचा 9 विकेट्सने विजय कसा? चाहत्यांना पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर या लेखात, वाचा सविस्तर

IND vs AFG match : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यात भारताच्या फिरकी गोलंदाजांची मजबूत पकड पाहायला मिळाली, टीम इंडियाने हा सामना 300 धावांनी जिंकला. अखेरच्या सत्रात भारताने अफगाणिस्तानचा 112 धावांवर टीम इंडियाने रोखले, पण या शेवटच्या सत्रामध्ये अफगाणिस्तानचे फक्त 9 विकेट्स गेले होते तरी ते सर्वबाद म्हणून का घोषणा करण्यात आली?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 08, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:01 PM IST
IND vs AFG : भारताचा 9 विकेट्सने विजय कसा? चाहत्यांना पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर या लेखात, वाचा सविस्तर

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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