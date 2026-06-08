/IND vs AFG : भारताचा 9 विकेट्सने विजय कसा? चाहत्यांना पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर या लेखात, वाचा सविस्तर

IND vs AFG match : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये कसोटी सामना आज पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने मोठ्या फरकाने हा सामना जिंकला. या सामन्यात भारताच्या फिरकी गोलंदाजांची मजबूत पकड पाहायला मिळाली, टीम इंडियाने हा सामना 300 धावांनी जिंकला. भारताचा संघ आता अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. यामध्ये टीम इंडिया तीन सामने खेळणार आहे, त्याआधी कसोटी सामन्यात झालेल्या एका महत्वाच्या अपडेटबद्दल तुम्हाला या लेखामध्ये आम्ही सांगणार आहोत. अफगाणिस्तानचा संघ पहिल्या डावात 152 धावांवर ऑलआउट झाला आणि त्यानंतर टीम इंडियाने फॉलोऑनची घोषणा केली.
अखेरच्या सत्रात भारताने अफगाणिस्तानचा 112 धावांवर टीम इंडियाने रोखले, पण या शेवटच्या सत्रामध्ये अफगाणिस्तानचे फक्त 9 विकेट्स गेले होते तरी ते सर्वबाद म्हणून का घोषणा करण्यात आली? भारत-अफगाणिस्तान कसोटीच्या शेवटच्या क्षणी, जेव्हा अफगाण संघाची 9 वी विकेट पडली, तेव्हा सर्वांना वाटले की आता आणखी एक फलंदाज खेळायला बाकी आहे. पण त्यावेळी दोन्ही संघांनी हॅन्डशेक केला आणि सामना भारताने जिंकल्याची घोषणा केली पण असे का झाले. पंच मैदानाबाहेर आले आणि भारताच्या संघाच्या विजयाची घोषणा केली. आता हा विजय मिळवल्यानंतर यावर सोशल मीडियावर प्रश्न निर्माण होऊ लागले.
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अफगाणिस्तानचे फक्त 10 फलंदाजच का फलंदाजीला उतरले याचे कारण हे अफगाणिस्तानच्या फलंदाजीच्या खेळीशी संबंधित होते. पहिल्या डावामध्ये अफगाणिस्तानचा फलंदाज शराफुद्दीन अशरफ याला पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे तो फलंदाजीला आला नाही. जेव्हा अफगाणिस्तानचा फलंदाज शराफुद्दीन अशरफ याला दुखापत झाली होती तेव्हा भारताचा विकेटकिपर रिषभ पंत याने खेळाडूला वेदनेने कण्हताना पाहून हाताळले होते आणि वैद्यकीय टीम मैदानात पोहोचली होती. अशा परिस्थितीत त्याला रिटायर्ड हर्ट घोषित करण्यात आले आणि तो फलंदाजीसाठी मैदानात आला नाही.
हेच कारण होते की अफगाणिस्तानची 9 वी विकेट पडताच त्यांचा दुसरा डाव संपला आहे असे मानले जात होते आणि भारताने हा सामना एक डाव आणि 300 धावांनी जिंकला. भारताच्या संघाने या सामन्यात गोलंदाजीने आणि फलंदाजीने प्रभावशाली कामगिरी केली.
Clinical from start to finish— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
An unforgettable Test match in New Chandigarh ends with #TeamIndia securing their biggest ever win by an innings and 300 runs
Scorecard https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RfmeJWSyh2