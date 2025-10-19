English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पर्थ येथील मैदानात भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात १९ ऑक्टोबर रोजी तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना पार पडला. यात टीम इंडियाचा ७ विकेट्सने पराभव झाला. 

पूजा पवार | Updated: Oct 19, 2025, 05:53 PM IST
पाऊसही भारताला वाचवू शकला नाही; पहिल्याच सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून लाजिरवाणा पराभव, रोहित-विराटची निवृत्ती निश्चित?
(Photo Credit : Social Media)

IND VS AUS : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात 19 ऑक्टोबर पासून वनडे सीरिजला सुरुवात झाली. पहिला सामना पर्थ स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. मात्र या सामन्यात टीम इंडियाचा 7 विकेट्सने पराभव झाला असून ऑस्ट्रेलियाने तीन सामन्यांची सीरिजमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात बऱ्याचदा पावसामुळे अडथळा आला परिणामी हा वनडे सामना 26 ओव्हरचा खेळणार असे निश्चित झाले. त्यानंतर DLS मेथडमुळे ऑस्ट्रेलियाला देण्यात आलेलं विजयाचं टार्गेट सुद्धा कमी होऊन 131 धावांचं झालं. ऑस्ट्रेलियाने अखेर हे आव्हान पूर्ण केलं आणि सामना जिंकला. 

फलंदाजीत फ्लॉप ठरली टीम इंडिया : 

ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून आधी गोलंदाजीचा निर्णय घेतला त्यामुळे टीम इंडियाला फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पावसाच्या अडथळ्यामुळे 50 ओव्हरचा वनडे सामना हा अवघ्या 26 ओव्हरचा करण्यात आला. टीम इंडियाने 26 ओव्हरमध्ये 9 विकेट गमावून 136 धावा केल्या. 8 महिन्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणारे टीम इंडियाचे दिग्गज खेळाडू रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे मात्र ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजी समोर फ्लॉप ठरले. रोहित शर्माचा हा 500 वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. मात्र यात तो केवळ 8 धावा करून बाद झाला तर विराट कोहली तर धावांचं खात न उघडताच बाद झाला. टीम इंडियातील इतर फलंदाज सुद्धा समाधानकारक कामगिरी करू शकले नाहीत. सर्वाधिक धावा केएल राहुल (38) ने केल्या. पुढे पावसामुळे अडथळा आल्याने DLS मेथडमुळे ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी 137 ऐवजी 131 धावांचं आव्हान देण्यात आलं. हे आव्हान त्यांनी 7 विकेट राखून पूर्ण केलं. टीम इंडियाने गोलंदाज फक्त 3 विकेट घेऊ शकले. 

रोहित-विराटची निवृत्ती निश्चित?

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांसाठी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सीरिज अतिशय महत्वाची आहे. दोघे चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर टीम इंडियाकडून आंतरराष्ट्रीय सामना खेळतायत. यापूर्वी वर्ल्ड कप 2024 नंतर दोघांनी टी 20 आणि मे 2025 मध्ये दोघांनी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. आता रोहित आणि विराट फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतायत. एकेकाळी संघाचं नेतृत्व करणाऱ्या या दोन दिग्गजांना ऑस्ट्रेलिया सीरिजमधून स्वतःला पुन्हा एकदा सिद्ध करावं लागणार आहे. अन्यथा पुढील वनडे सीरिज आणि 2027 मधील वर्ल्ड कप संघात त्यांची निवड होणं अवघड होईल. 

FAQ : 

पहिला वनडे सामना कधी आणि कुठे खेळला गेला?
उत्तर: पहिला वनडे सामना १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पर्थ स्टेडियमवर खेळला गेला. ही तीन सामन्यांची सीरिजची सुरुवात होती.

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची कामगिरी कशी राहिली?
उत्तर: रोहित शर्मा (८ धावा) आणि विराट कोहली (० धावा) हे दोघेही फ्लॉप ठरले. रोहितसाठी हा ५००वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता, पण ते लवकर बाद झाले.

 पावसाचा सामन्यावर काय परिणाम झाला?
उत्तर: पावसामुळे सामन्यात अनेकदा अडथळा आला. यामुळे ५० ओव्हरचा सामना २६ ओव्हर्सचा करण्यात आला. DLS मेथडनुसार ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी १३७ ऐवजी १३१ धावांचे लक्ष्य देण्यात आले.

About the Author
Tags:
rohit sharmamarathi newsCricket NewsVirat Kohliteam india

