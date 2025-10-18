IND VS AUS : पर्थ वनडेत कशी असेल टीम इंडियाची प्लेईंग 11? दोन स्टार क्रिकेटर बाहेर राहण्याची शक्यता

IND VS AUS : पर्थ येथे भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना रविवार 19 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. सकाळी 9 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. टीम इंडिया (Team India) मार्चमध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर प्रथमच वनडे सीरिज खेळणार आहे. या सीरिजसाठी टीम इंडिया 15 ऑक्टोबर रोजीच ऑस्ट्रेलियात पोहोचली असून येथे सराव करत आहे. अशातच रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोन दिग्गज फलंदाज सुद्धा यावेळी टीम इंडियात आहेत. तेव्हा ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात प्लेईंग 11 कशी असेल याविषयी जाणून घेऊयात.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये कर्णधार शुभमन गिल आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा हे दोघे फलंदाजीत ओपनिंग करतील हे जवळपास निश्चित आहे. तर युवा फलंदाज यशस्वी जयस्वाल याला कदाचित बेंचवरच बसावं लागेल. तर तिसऱ्या क्रमांकावर विराट कोहली फलंदाजीसाठी येईल. रोहित आणि विराट कोहलीचं पुढील क्रिकेट भविष्य ठरवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ही वनडे सीरिज अतिशय महत्वाची असणार आहे.
उपकर्णधार श्रेयस अय्यर हा चौथ्या क्रमांकावर खेळण्याची शक्यता आहे. केएल राहुल हा नंबर 5 वर खेळण्यासाठी येईल. सहाव्या क्रमांकावर नितीश कुमार रेड्डीला संधी मिळू शकते, या सिरीजमध्ये तो हार्दिक पंड्या प्रमाणे भूमिका बजावू शकतो. सातव्या क्रमांकावर अक्षर पटेल आणि आठव्या क्रमांकावर वॉशिंग्टन सुंदर फलंदाजीसाठी येऊ शकतो.
गोलंदाजीत कुलदीप यादव हा या सामन्यात मुख्य स्पिनर गोलंदाज असेल तर कुलदीप आणि अक्षर असे दोन स्पिनर संघात असतील. मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा हे वेगवान गोलंदाजीमध्ये दिसू शकतात. तर हर्षित राणाला मात्र बेंचवर बसावे लागू शकते.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह आणि प्रसिद्ध कृष्णा.
