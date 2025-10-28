उद्यापासून IND vs AUS टी 20 सीरिजला सुरुवात, प्लेईंग 11 मध्ये 'या' खेळाडूंना मिळू शकते संधी

IND VS AUS T20 Series : टीम इंडियाचा संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून येथे ते तीन सामन्यांची वनडे तर पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळणार आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सीरिज पार पडली असून यात भारताचा 2-1 ने पराभव झाला. त्यानंतर आता 29 ऑक्टोबर पासून भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Austarlia) टी 20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ हा सामना खेळेल. तेव्हा या सामन्यात टीम इंडियाची (Team India) प्लेईंग 11 कशी असेल जाणून घेऊयात.
टीम इंडियाकडे टी 20 साठी एक मजबूत संघ आहे. मागील 10 सामन्यांपैकी त्यांनी 8 सामने जिंकले आहेत. तर एक सामना हा बरोबरीत सुटला. पण टीम इंडिया समोरील ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान सोपे नसेल कारण ऑस्ट्रेलियाने देखील टी 20 मध्ये मागील संघासाठी आव्हान सोपे नसेल, कारण 10 सामन्यांपैकी 8 सामने जिंकले तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता.
सूर्यकुमार यादव मागील काही सामन्यात फलंदाज म्हणून चांगली कामगिरी करत नसला तरी कर्णधार म्हणून त्याने 29 पैकी 23 सामने जिंकेल आहेत. सूर्याच्याच नेतृत्वात भारताने आशिया कप 2025 सुद्धा जिंकलं होता. भारत ऑस्ट्रेलिया पहिल्या टी 20 सामन्यात पुन्हा एकदा शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा ओपनिंग करताना दिसून येतील. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर सूर्यकुमार यादव फलंदाजीसाठी उतरेल. तिलक वर्मा चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, तर हार्दिक पंड्याच्या अनुपस्थितीत शिवम दुबे फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीत कामगिरी करण्याची जबाबदारी सांभाळेल. अक्षर पटेल मधल्या क्रमात फलंदाजी करेल. तर अतिरिक्त फलंदाज म्हणून रिंकू सिंहला सुद्धा संधी मिळू शकते. संजू सॅमसन हा फलंदाजी सोबतच विकेटकिपिंगची सुद्धा जबाबदारी सांभाळेल. स्पिन गोलंदाजीची जबाबदारी अक्षर आणि वरुण चक्रवर्ती सांभाळतील. तर मुख्यत्वे जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंह हे वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : बुधवार 29 ऑक्टोबर : पहिला सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : शुक्रवार 31 ऑक्टोबर : दुसरा सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया :रविवार 2 नोव्हेंबर: तिसरा सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : गुरुवार 6 नोव्हेंबर: चौथा सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : शनिवार 8 नोव्हेंबर : पाचवा सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पाच टी 20 सामन्यांची सीरिज पार पडणार असून या सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सवर पाहता येईल. तर जिओ हॉटस्टार अँपवर या सामन्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग पार पडेल.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांची टी 20 सीरीज ही 29 ऑक्टोबर पासून सुरु होणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:45 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून 1:15 वाजता टॉस पार पडेल.
भारताची संभाव्य प्लेईंग 11 : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंह
ऑस्ट्रेलियाची संभाव्य प्लेईंग 11 : ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कर्णधार), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवन, सीन एबॉट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनैमैन, जोश हेजलवुड
