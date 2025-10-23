IND VS AUS : ऑस्ट्रेलियाकडून भारताचा सलग दुसऱ्यांदा पराभव, टीम इंडियाने सीरिज गमावली

IND VS AUS : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात आहे. यातील दुसरा सामना हा एडिलेड येथे खेळवला गेला असून यात ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाचा 2 विकेटने पराभव केला. टीम इंडियाने सीरिजमधील सलग दुसरा सामना गमावल्याने ऑस्ट्रेलियाने यात 2-0 ने विजयी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे शेवटचा सामना टीम इंडिया जिंकण्यात यशस्वी झाली तरी ते सीरिज जिंकू शकणार नाहीत.
सामन्यापूर्वी झालेला टॉस ऑस्ट्रेलियाने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली कारण कर्णधार शुभमन गिल आणि विराट कोहली स्वस्तात बाद झाले. मात्र यावेळी श्रेयस अय्यर आणि रोहित शर्मा या दोघांनी तब्बल 118 धावांची पार्टनरशिप केली. रोहित शर्माने वनडे करिअरमध्ये 59 वा अर्धशतक ठोकलं. त्याने 97 बॉलमध्ये 73 धाव केल्या. यात 2 सिक्स आणि 7 चौकार सामील होते. रोहित शर्मा आऊट झाल्यावर अय्यरने मोर्चा सांभाळला आणि त्याने 77 बॉलमध्ये 61 धावा केल्या. अक्षर पटेलने सुद्धा 44 धावांची खेळी केली. हर्षित राणाने 24 धावा केल्या. टीम इंडियाने 9 विकेट गमावून 264 धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी 265 धावांचं आव्हान दिलं.
ऑस्ट्रेलियाने विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना 8 विकेट गमावल्या पण तरी 46.2 ओव्हरला त्यांनी 265 धावांचं आव्हान पूर्ण केलं. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे प्रत्येकी 2 विकेट घेण्यात यशस्वी झाले. तर मोहम्मद सिराज आणि अक्षर पटेलने 1 विकेट घेतली. ऑस्ट्रेलियाकडून सर्वाधिक धावा मॅथ्यू शॉर्ट ने केल्या. त्याने 74 धावांची खेळी केली.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीशकुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज
मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू शॉर्ट, मॅट रेनशॉ, अॅलेक्स केरी (विकेटकिपर), कूपर कॉनोली, मिशेल ओवेन, झेवियर बार्टलेट, मिशेल स्टार्क, अॅडम झांपा, जोश हेझलवुड.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया दुसरा वनडे सामना कोणाने जिंकला?
उत्तर: ऑस्ट्रेलियाने भारताचा २ विकेटने पराभव केला. यामुळे ऑस्ट्रेलियाने ३ सामन्यांच्या सीरिजमध्ये २-० ने आघाडी घेतली आहे.
स्ट्रेलियाने विजय कसा मिळवला?
उत्तर: ऑस्ट्रेलियाने २६५ धावांचे आव्हान पूर्ण करताना ८ विकेट गमावल्या, पण ४६.२ ओव्हरमध्ये विजय मिळवला.
भारताकडून कोणत्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली?
उत्तर: अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी प्रत्येकी २ विकेट घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि अक्षर पटेलने प्रत्येकी १ विकेट घेतली.