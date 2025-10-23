English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऑस्ट्रेलियाकडून सीरिजमध्ये दारुण पराभव, कॅप्टन शुभमनने 'या' 3 खेळाडूंवर फोडलं पराभवाचं खापर

IND VS AUS : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात दुसरा वनडे सामना खेळवला जात असून यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी 265 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान 2 विकेट राखून ऑस्ट्रेलियाने पूर्ण केलं आहे.     

Oct 23, 2025
ऑस्ट्रेलियाकडून सीरिजमध्ये दारुण पराभव, कॅप्टन शुभमनने 'या' 3 खेळाडूंवर फोडलं पराभवाचं खापर
(Photo Credit : Social Media)

IND VS AUS : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात आहे. यातील दुसरा सामना हा एडिलेड येथे खेळवला गेला असून यात ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाचा (Team India) 2 विकेटने पराभव केला. टीम इंडियाने सीरिजमधील सलग दुसरा सामना गमावल्याने ऑस्ट्रेलियाने यात 2-0 ने विजयी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे रोहित शर्माला (Rohit Sharma) कर्णधारपदावरून बाजूला करत भारताच्या वनडे संघाचं कर्णधारपद सोपवलेल्या शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) कारकिर्दीची सुरुवात चांगली झाली नाही. तो कर्णधार म्हणून पहिली वनडे सीरिज हरला आहे.  

रोहित आणि श्रेयसचं अर्धशतक वाया : 

सामन्यापूर्वी झालेला टॉस ऑस्ट्रेलियाने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली कारण कर्णधार शुभमन गिल आणि विराट कोहली स्वस्तात बाद झाले. मात्र यावेळी श्रेयस अय्यर आणि रोहित शर्मा या दोघांनी तब्बल 118 धावांची पार्टनरशिप केली. रोहित शर्माने वनडे करिअरमध्ये 59 वा अर्धशतक ठोकलं. त्याने 97 बॉलमध्ये 73 धाव केल्या. यात 2 सिक्स आणि 7 चौकार सामील होते. रोहित शर्मा आऊट झाल्यावर अय्यरने मोर्चा सांभाळला आणि त्याने  77 बॉलमध्ये 61 धावा केल्या. अक्षर पटेलने सुद्धा 44 धावांची खेळी केली. हर्षित राणाने 24 धावा केल्या. टीम इंडियाने 9 विकेट गमावून 264 धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी 265 धावांचं आव्हान दिलं.

ऑस्ट्रेलियाने विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना 8 विकेट गमावल्या पण तरी 46.2 ओव्हरला त्यांनी 265 धावांचं आव्हान पूर्ण केलं. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे प्रत्येकी 2 विकेट घेण्यात यशस्वी झाले. तर मोहम्मद सिराज आणि अक्षर पटेलने 1 विकेट घेतली. ऑस्ट्रेलियाकडून सर्वाधिक धावा मॅथ्यू शॉर्ट ने केल्या. त्याने 74 धावांची खेळी केली.

कोणावर भडकला गिल?

सीरिजमध्ये पराभूत झाल्यावर कर्णधार शुभमन गिलने कॅच सोडणाऱ्या खेळाडूंवर त्याचा राग काढला. तो म्हणाला की इतक्या धावसंख्येनंतर कॅच सोडल्याने जिंकणे सोपे नाही. चौथ्या ओव्हरला नितीश कुमार रेड्डीने अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर ट्रॅव्हिस हेडचा कॅच सोडला. त्यानंतर, नितीश कुमारच्या गोलंदाजीवर अक्षर पटेलने 16 व्या ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर मॅथ्यू शॉर्टचा कॅच सोडला. मोहम्मद सिराजने 29 व्या ओव्हरमध्ये सगळी कसर भरून काढली. वॉशिंग्टन सुंदरने टाकलेल्या पाचव्या चेंडूवर त्याने शॉर्टला बाद केले. ऑस्ट्रेलियाकडून शॉर्टने सर्वाधिक 74 धावा केल्या, ज्यामध्ये 78 चेंडूंचा समावेश होता. 

हेही वाचा : Live मॅचमध्ये रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यरमध्ये वाद, स्टंप माईकमध्ये सगळं रेकॉर्ड झालं, पाहा Video

 

शुभमन गिल काय म्हणाला? 

शुभमन गिलने म्हटले की, 'आमच्याकडे पुरेशा धावा होत्या. अशा धावांचा बचाव करताना काही संधी (कॅच) गमावणे कधीच सोपे नसते. पहिल्या सामन्यात पावसामुळे नाणेफेक जास्त महत्त्वाची होती, पण या सामन्यात मी जास्त काही बोलणार नाही कारण दोन्ही संघांनी जवळजवळ 50 ओव्हर खेळली. सुरुवातीला खेळपट्टी थोडी जास्त उपयुक्त होती. मला वाटतं 15 -20 षटकांनंतर ती चांगली स्थिरावली'.

टीम इंडियाची प्लेईंग 11 : 

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीशकुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलियाची प्लेईंग 11 :

मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू शॉर्ट, मॅट रेनशॉ, अ‍ॅलेक्स केरी (विकेटकिपर), कूपर कॉनोली, मिशेल ओवेन, झेवियर बार्टलेट,  मिशेल स्टार्क, अ‍ॅडम झांपा, जोश हेझलवुड. 

FAQ : 

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया दुसरा वनडे सामना कोणाने जिंकला आणि सीरिजची स्थिती काय?
उत्तर: ऑस्ट्रेलियाने भारताचा २ विकेटने पराभव केला. यामुळे ३ सामन्यांच्या सीरिजमध्ये ऑस्ट्रेलियाने २-० ने विजयी आघाडी घेतली आहे. भारताने सलग दुसरा सामना गमावला.

भारताने किती धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला काय आव्हान दिले?
उत्तर: भारताने ९ विकेट गमावून २६४ धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी २६५ धावांचे आव्हान दिले. रोहित आणि श्रेयसची अर्धशतके वाया गेली.

शुभमन गिलने सामन्यानंतर काय म्हटले?
उत्तर: शुभमन गिल म्हणाले, 'आमच्याकडे पुरेशा धावा होत्या. अशा धावांचा बचाव करताना कॅच सोडणे कधीच सोपे नसते. पहिल्या सामन्यात पावसामुळे नाणेफेक महत्त्वाची होती, पण या सामन्यात दोन्ही संघांनी जवळजवळ ५० ओव्हर खेळल्या. सुरुवातीला खेळपट्टी उपयुक्त होती, १५-२० षटकांनंतर ती स्थिरावली.' त्याने कॅच सोडणाऱ्या खेळाडूंवर राग व्यक्त केला.

 

 

Ind vs AusCricket Newsmarathi newsShubman Gill

