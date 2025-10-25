'आम्हाला माहित नाही पुन्हा कधी....' विजयानंतर रोहित - विराट 'हे' काय बोलून गेले, चाहत्यांची धाकधूक वाढली

IND VS AUS : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सिरीज खेळवली गेली यासाठी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. तीन सामन्यांच्या सीरिजमधील शेवटचा सामना हा शनिवार 25 ऑक्टोबर रोजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी जवळपास 171 धावांची पार्टनरशिप केली आणि ऑस्ट्रेलियाने दिलेलं 237 धावांचं टार्गेट पूर्ण केलं. मात्र या सामन्यानंतर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) दोघांनी प्रतिक्रिया दिली, यावेळी त्यांनी असं काही म्हटलं की चाहत्यांची धाकधूक वाढली.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोन दिग्गज फलंदाजांच्या फॉर्मबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अशातच पर्थ वनडे सामन्यात दोघे समाधानकारक धावा करण्यात अयशस्वी ठरले. रोहितने 8 तर विराटने यात शून्य धावा केल्या. दुसऱ्या सामन्यात रोहित शर्माने 70 हून अधिक धावा केल्या मात्र विराट पुन्हा धावांचं खातं उघडण्यास अयशस्वी ठरला होता. मात्र तिसऱ्या सामन्यात दोघांनीही ही कसर भरून काढली. विराट आणि रोहितने तब्बल 171 धावांची पार्टनरशिप केली आणि त्यांच्या ट्रॉलर्सला गप्प केलं आहे. रोहित शर्माने 105 बॉलमध्ये नाबाद 100 धावा पूर्ण केल्या आणि 11 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. रोहित शर्माचं हे आंतरराष्ट्रीय करिअरमधील 50 वं शतक ठरलं. तर विराट कोहलीने सुद्धा 74 धावांची खेळी केली.
सामना संपल्यावर रवी शास्त्री यांनी विराट कोहली आणि रोहित शर्माची मुलाखत घेतली. यावेळी रोहित म्हणाला, 'मला इथे यायला नेहमीच खूप आवडले आणि मला इथे (सिडनीमध्ये) क्रिकेट खेळून खूप मजा आली. 2008 च्या आठवणी (ऑस्ट्रेलियाचा पहिला दौरा) परत जाग्या झाल्या. मला माहित नाही पुन्हा कधी इथे परत येऊ की नाही पण मी प्रत्येक क्षणाचा भरपूर आनंद घेतला. गेल्या काही वर्षांत आम्हाला मिळालेल्या सर्व कौतुकानंतरही, आम्हाला क्रिकेट खेळण्याचा खूप आनंद मिळाला आहे. गेल्या १५ वर्षात जे काही घडले ते विसरून जा, मला नेहमीच इथे खेळायला आवडते आणि मला वाटते विराटलाही ते आवडते. धन्यवाद, ऑस्ट्रेलिया'. या विधानाने चाहत्यांमध्ये निवृत्तीबाबत शंका निर्माण झाली.
हेही वाचा : शेर अभी भी जिंदा है! रोहित शर्माचं 50 वं आंतरराष्ट्रीय शतक, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दमदार कामगिरी
विराट कोहली सामन्यानंतरच्या मुलाखतीत म्हणाला की, 'तुम्ही बराच काळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळला असाल, पण हा खेळ तुम्हाला मार्ग दाखवतो (पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये त्याच्या शून्य बाद होण्याच्या बाबतीत). काही दिवसांत, मी 37 वर्षांचा होईन, पण धावांचा पाठलाग करणे हा नेहमीच माझा सर्वोत्तम फॉर्म असतो, (रोहितसोबत) मोठी सामना जिंकणारी भागीदारी करणे छान असते. मला वाटतं सुरुवातीपासूनच, आम्हाला परिस्थिती चांगली समजली आहे, आम्ही नेहमीच चांगली कामगिरी केली आहे (एक जोडी म्हणून), आम्ही कदाचित आता सर्वात अनुभवी जोडी आहोत, पण जेव्हा आम्ही तरुण होतो तेव्हा आम्हाला माहित होते की मोठ्या भागीदारी करून आम्ही त्यांच्या हातून सामना हिरावून घेऊ शकतो'. रोहित पुढे म्हणाला की, 'आम्हाला ऑस्ट्रेलियामध्ये यायला आवडतं इथे आम्ही खूप क्रिकेट खेळलोय. एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थिती लावल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे धन्यवाद'.
भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सिरीजचा एकूण निकाल काय झाला?
उत्तर: तीन सामन्यांच्या या सिरीजमध्ये भारताने तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला, परंतु ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या दोन सामन्यांत आघाडी घेतली होती. एकूण सिरीज २-१ ने ऑस्ट्रेलियाने जिंकली. भारताने शेवटच्या सामन्यात ९ विकेट्सने विजय मिळवला, ज्यामुळे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या कामगिरीची चर्चा जोरात झाली.
विराट कोहलीची कामगिरी कशी राहिली?
उत्तर: विराट कोहलीने ७४ धावांची उत्तम खेळी केली, जी रोहितसोबतच्या १७१ धावांच्या पार्टनरशिपचा भाग होती. पहिल्या सामन्यात शून्य आणि दुसऱ्यात धावांचं खातं उघडण्यात अपयशी ठरल्यानंतर ही खेळी त्याच्या ट्रॉलर्सना गप्प करण्यासारखी होती. ही जोडी भारताच्या विजयाची आधारस्तंभ ठरली.
रोहित शर्माने सामन्यानंतर काय म्हटलं?
उत्तर: रवी शास्त्रींच्या मुलाखतीत रोहित म्हणाला, "मला इथे यायला नेहमीच खूप आवडले आणि सिडनीमध्ये क्रिकेट खेळून मजा आली. २००८ च्या आठवणी जाग्या झाल्या. मला माहित नाही पुन्हा कधी इथे येऊ की नाही, पण प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेतला. गेल्या १५ वर्षांत जे घडलं ते विसरून जा, मला इथे खेळायला आवडतं आणि विराटलाही आवडतं. धन्यवाद, ऑस्ट्रेलिया." या विधानाने चाहत्यांमध्ये निवृत्तीबाबत शंका निर्माण झाली.