Marathi News
IND VS AUS : पाऊस आला धावून, शेवटचा सामना गेला वाहून; टीम इंडियाने टी 20 सीरिज जिंकली

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात शनिवारी टी 20 सीरिजचा पाचवा सामना खेळवण्यात आला. मात्र पावसाच्या व्यत्ययामुळे सामना थांबवण्याची वेळ आली.    

पूजा पवार | Updated: Nov 8, 2025, 06:08 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS AUS : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेचा निर्णायक सामना ब्रिसबेनच्या गाबा मैदानावर खेळवला जाणार होता. मात्र विजांच्या कडकडाटासह पावसाचं आगमन झाल्यामुळे बराचकाळ सामना पुढे ढकलण्यात आला आणि अखेर तो रद्द करण्यात आला आहे. यापूर्वी देखील या सीरिजमधील काही सामने हे पावसामुळे रद्द करावे लागले. टीम इंडियाने या सीरिजमधील दोन सामने जिंकले तर ऑस्ट्रेलियाला एक सामना जिंकलण्यात यश आलं होतं. तर पहिला टी 20 सामना हा रद्द झाला होता. गाबा मैदानावर खेळवला जाणारा पहिला सामना सुद्धा रद्द झाल्यामुळे आता सीरिजमध्ये टीम इंडियाने (Team India) 2-1 ने आघाडी घेऊन ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध टी 20 सीरिज जिंकली आहे. 

ब्रिसबेनच्या गाबा मैदानावर 8 नोव्हेंबर रोजी भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका यांच्यात सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडल्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाने फलंदाजीला सुरुवात केली यावेळी अभिषेक शर्माने 23 तर शुभमन गिलने 29 धावा केल्या. सामन्यावर पावसाचे ढग खूप आधीपासूनच आले होते. 4.5 व्या ओव्हरमध्ये टीम इंडियाने 52 धावा केल्यावर पावसाचं पुन्हा आगमन झालं, त्यामुळे सामना थांबवण्यात आला. खूप वेळ पाऊस थांबण्याची वाट पाहण्यात आली. परंतु पाऊस न थांबल्यामुळे अखेर 4 वाजून 26 मिनिटांनी सामना रद्द करण्याची घोषणा केली गेली. त्यामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया टी 20 सीरिजमध्ये टीम इंडियाने 2-1 ने आघाडी घेतली आणि सीरिजमध्ये विजय मिळवला. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलियाची प्लेईंग 11 :

मिचेल मार्श (कर्णधार), मॅथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, बेन द्वारशुइस, झेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, अ‍ॅडम झांपा

FAQ : 

गाबा मैदानावर खेळवला जाणारा पाचवा टी20 सामना कसा झाला?
पावसामुळे पाचवा टी20 सामना रद्द करण्यात आला.

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरिजचा परिणाम काय आहे?
टीम इंडियाने सीरिज 2-1 ने जिंकली आहे.

पावसामुळे किती वेळा सामना थांबवण्यात आला?
पावसामुळे दोन वेळा सामना थांबवण्यात आला.

