IND vs AUS: पाचव्या T20I सामन्यावर पावसाचं सावट, सामना रद्द झाला तर कोण जिंकणार?

IND vs AUS, Weather Update: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेचा निर्णायक सामना ब्रिसबेनच्या गाबा मैदानावर खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्यापूर्वीच पावसाचे ढग जमा झाले असून, हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पावसाची शक्यता अत्यंत जास्त आहे. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींना मोठा धक्का बसू शकतो. सामन्याचा निकाल पावसामुळे अडकल्यास किंवा पूर्णपणे रद्द झाल्यास टी20 मालिका कोण जिंकेल, याबद्दल मोठी चर्चाही सुरू आहे.
ब्रिसबेनमध्ये सध्या वातावरण स्थिर नाही. हवामान विभागाच्या अहवालानुसार सामन्याच्या दिवशी सुमारे 79% पावसाची शक्यता असून, 99% पर्यंत आकाश ढगाळ राहण्याचा अंदाज आहे. तापमान 21 ते 28 डिग्री सेल्सिअस दरम्यान राहणार आहे. यामुळे सामन्यादरम्यान जमीन ओली होणे, आऊटफिल्ड स्लो होणे किंवा खेळ थांबण्याची शक्यता जास्त आहे. जर पावसाचा जोर वाढला, तर सामना ओव्हर कमी करून खेळवला जाऊ शकतो, तरीही हवामानाने साथ दिली नाही तर सामना पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या मालिकेतील परिस्थिती पाहिली तर पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. दुसरा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला, तर भारताने तिसरा आणि चौथा सामना सलग जिंकत मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे.
ही गोष्टही महत्त्वाची आहे की ऑस्ट्रेलिया 2007 नंतर अजूनही आपल्या घरी भारताविरुद्ध टी20 मालिका जिंकू शकलेली नाही.
या वेळीही इतिहास कायम राहू शकतो, आणि भारतीय संघ पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियाच्या घरच्या मैदानात अपराजित राहू शकतो.
भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन दोन्ही संघांच्या चाहत्यांमध्ये या सामन्याबद्दल मोठी उत्सुकता होती. मालिकेचा निकाल ठरवणारा सामना असल्याने पूर्ण घर भरलेले मैदान आणि टीव्ही प्रेक्षकांची मोठी संख्या अपेक्षित होती. मात्र आता पावसामुळे सामन्याच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
जर हा सामना रद्द झाला, तर कदाचित हवामान भारतासाठी 'गेमचेंजर' ठरू शकते.