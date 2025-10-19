English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs AUS: पाऊस पडला अन् लगेच ओव्हर्स कमी झाल्या, 'हा' कोणता नियम आहे? जाणून घ्या

IND vs AUS 1st ODI: भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया पहिला एकदिवसीय सामना 12 षटकांचा खेळ सुरू होण्यापूर्वीच पावसामुळे दुसऱ्यांदा थांबवण्यात आला. पण, पहिला पाऊस काही काळासाठीच होता, तरीही ओव्हर का कमी करण्यात आला? का ते जाणून घ्या.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 19, 2025, 12:50 PM IST
IND vs AUS: पाऊस पडला अन् लगेच ओव्हर्स कमी झाल्या, 'हा' कोणता नियम आहे? जाणून घ्या

India vs Australia 1st ODI: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला वनडे सामना पर्थमध्ये सुरू असतानाच पावसाने दोनदा खेळात व्यत्यय आणला. पर्थच्या मैदानावर रंगतदार सुरुवातीनंतर अचानक हवामानामुळे थांबला आणि त्यानंतर जे घडलं, त्याने क्रिकेटप्रेमींना चकित केलं. फक्त काही मिनिटांचा हलका पाऊस झाला, मैदानावर कव्हर्स काही वेळासाठी टाकण्यात आले आणि लगेचच पुन्हा खेळ सुरू झाला. पण या दरम्यान अंपायरांनी एक ओव्हर कमी केल्याने चाहत्यांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला. अनेकांना प्रश्न पडला की, “इतक्या कमी वेळ पाऊस झाला, तरी ओव्हर का कमी केल्या?”  यामागचं खरं कारण आता समोर आलं आहे. आता 35 ओव्हर्सचा सामना खेळवला जाणार आहे. 

10 मिनिटांच्या पावसानंतरही कमी झाले ओव्हर्स

पहिल्यांदा पाऊस आल्यानंतर सामना जवळपास 10 मिनिटांसाठी थांबवण्यात आला होता. त्यानंतर हवामान साफ होताच लगेच कव्हर्स हटवण्यात आले आणि खेळ पुन्हा सुरू झाला. पण चाहत्यांना धक्का बसला, कारण खेळ पुन्हा सुरू होताच एक ओव्हर कमी करण्यात आला होता. भारताचा स्कोर त्या वेळी 8.5 ओव्हर्समध्ये 25/3 असा होता. रोहित शर्मा (8), विराट कोहली (0) आणि शुभमन गिल (10)  हे तीन टॉप ऑर्डर बॅटर्स परत पॅव्हेलियनमध्ये गेले होते.

पर्थ वनडेला नाही 'एक्स्ट्रा टाइम'

या ओव्हर कटौतीमागचं मुख्य कारण म्हणजे  या सामन्यासाठी ‘एक्स्ट्रा टाइम’ (अतिरिक्त वेळ) दिला गेला नव्हता. म्हणजेच सामना पर्थच्या वेळेनुसार रात्री 8 वाजेपर्यंतच संपवावा लागणार आहे, त्यानंतर वेळ वाढवण्याची परवानगी नाही. म्हणूनच, थोडा वेळ जरी पाऊस झाला तरी, पुढील वेळेचा अंदाज घेऊन सामना अधिकाऱ्यांनी लगेच ओव्हर कमी करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून सामना नियोजित वेळेत पूर्ण करता येईल.

फ्लॉप ठरले ‘RO-KO’

224 दिवसांनंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा एकत्र आंतरराष्ट्रीय मैदानावर उतरले, पण दोघांनाही या सामन्यात काहीच यश मिळालं नाही.

रोहित शर्मा:  फक्त 8 धावा करून जोश हेजलवुडच्या चेंडूवर झेलबाद

विराट कोहली:  मिचेल स्टार्कच्या चेंडूवर शून्यावर बाद

एकंदरीत परिस्थिती

सामना दुसऱ्यांदा पावसामुळे थांबवला गेला, त्यावेळी भारताचा स्कोर 11.5 ओव्हर्समध्ये 37/3 असा होता. पर्थच्या हवामानामुळे सामना वेळोवेळी थांबतोय आणि चाहत्यांना “थोडा पाऊस आला तरी ओव्हर का कमी होतो?” असा प्रश्न सतावतोय. पण यामागचं स्पष्ट कारण म्हणजे एक्स्ट्रा टाइमचा अभाव आणि नियमांनुसार वेळेत सामना संपवण्याची आवश्यकता.

जर पाऊस पुन्हा आला आणि वेळ वाया गेला, तर सामन्याची लांबी आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे .  त्यामुळे अधिकारी आधीच ओव्हर्स कमी करत आहेत.

