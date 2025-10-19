English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rohit Sharma: रोहित शर्माचा तो नकोसा रेकॉर्ड कायम! 500 व्या सामन्यात फक्त 8 धावांमध्येच बाद!

IND vs AUS, Rohit Sharma: भारतीय संघाला चौथ्या षटकात पहिला मोठा धक्का बसला आहे. रोहित शर्मा अवघ्या 8  धाव करत माघारी परतला आहे. रोहित शर्माचा आंतरराष्ट्रीय 500 वा सामना आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 19, 2025, 09:43 AM IST
Rohit Sharma: रोहित शर्माचा तो नकोसा रेकॉर्ड कायम! 500 व्या सामन्यात फक्त 8 धावांमध्येच बाद!

Rohit Sharma flops on return: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात आज पुन्हा एकदा इतिहास रचला गेला. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिशेल मार्शने रविवारी टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून आज तरुण ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डीने वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. विशेष म्हणजे, ज्या स्टेडियममध्ये त्याने आपला पहिला टेस्ट सामना खेळला होता, त्याच मैदानावर त्याने आता वनडे कारकिर्दीची सुरुवात केली आहे. दरम्यान, भारतीय संघाचा हिटमॅन रोहित शर्माने आज एक मोठं यश आपल्या नावावर केलं आहे. तो भारतासाठी 500 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा पाचवा क्रिकेटपटू बनला आहे. त्याच्यापूर्वी सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, एमएस धोनी आणि विराट कोहली यांनी हा टप्पा गाठला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेले भारतीय खेळाडू

664 – सचिन तेंडुलकर

652 – एम. जयवर्धने

594 – कुमार संगकारा

586 – सनथ जयसूर्या

560 – रिकी पाँटिंग

551 – विराट कोहली*

538 – एमएस धोनी

524 – शाहिद आफ्रिदी

519 – जॅक्स कॅलिस

509 – राहुल द्रविड

500 – रोहित शर्मा*

 

पहिल्या वनडेमध्ये रोहितचा निराशाजनक खेळ

सामन्यात रोहित शर्मा फारशी चमक दाखवू शकला नाही. तो केवळ 8 धावा करून बाद झाला. जोश हॅझलवूडच्या गोलंदाजीवर स्लिपमध्ये कॅच आऊट झाला. त्याने 14 चेंडूत एक चौकार लगावला. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 नंतर रोहित वनडे क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करत होता, मात्र त्याची ही परतफेरी विशेष ठरली नाही.

भारताची आजची प्लेइंग इलेव्हन:

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टिरक्षक), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज आणि अर्शदीप सिंग.

FAQ

प्र.1: रोहित शर्माने IND vs AUS पहिल्या वनडेत कोणता विक्रम केला?
रोहित शर्मा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 500 सामने खेळणारा भारताचा पाचवा खेळाडू बनला आहे.

प्र.2: भारतातील कोणते खेळाडू याआधी 500 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत?
सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, महेंद्रसिंह धोनी आणि विराट कोहली यांनी 500 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.

प्र.3: रोहित शर्माची पहिल्या वनडेमधील कामगिरी कशी होती?
रोहित शर्मा 14 चेंडूत 8 धावा करून जोश हेडलवुडकडून झेलबाद झाला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs Ausrohit sharmaRohit sharma recordCricket News

इतर बातम्या

राहा बॉयफ्रेंडला घरी घेऊन आली तर रणबीर...; अवघ्या 3 वर्षांच...

मनोरंजन