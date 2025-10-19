Rohit Sharma: रोहित शर्माचा तो नकोसा रेकॉर्ड कायम! 500 व्या सामन्यात फक्त 8 धावांमध्येच बाद!

Rohit Sharma flops on return: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात आज पुन्हा एकदा इतिहास रचला गेला. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिशेल मार्शने रविवारी टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून आज तरुण ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डीने वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. विशेष म्हणजे, ज्या स्टेडियममध्ये त्याने आपला पहिला टेस्ट सामना खेळला होता, त्याच मैदानावर त्याने आता वनडे कारकिर्दीची सुरुवात केली आहे. दरम्यान, भारतीय संघाचा हिटमॅन रोहित शर्माने आज एक मोठं यश आपल्या नावावर केलं आहे. तो भारतासाठी 500 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा पाचवा क्रिकेटपटू बनला आहे. त्याच्यापूर्वी सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, एमएस धोनी आणि विराट कोहली यांनी हा टप्पा गाठला होता.
664 – सचिन तेंडुलकर
652 – एम. जयवर्धने
594 – कुमार संगकारा
586 – सनथ जयसूर्या
560 – रिकी पाँटिंग
551 – विराट कोहली*
538 – एमएस धोनी
524 – शाहिद आफ्रिदी
519 – जॅक्स कॅलिस
509 – राहुल द्रविड
500 – रोहित शर्मा*
Congratulations to Rohit Sharma on becoming just the th Indian player to play international matches #TeamIndia | #AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/BSnv15rmeH
— BCCI (@BCCI) October 19, 2025
सामन्यात रोहित शर्मा फारशी चमक दाखवू शकला नाही. तो केवळ 8 धावा करून बाद झाला. जोश हॅझलवूडच्या गोलंदाजीवर स्लिपमध्ये कॅच आऊट झाला. त्याने 14 चेंडूत एक चौकार लगावला. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 नंतर रोहित वनडे क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करत होता, मात्र त्याची ही परतफेरी विशेष ठरली नाही.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टिरक्षक), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज आणि अर्शदीप सिंग.
प्र.1: रोहित शर्माने IND vs AUS पहिल्या वनडेत कोणता विक्रम केला?
रोहित शर्मा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 500 सामने खेळणारा भारताचा पाचवा खेळाडू बनला आहे.
प्र.2: भारतातील कोणते खेळाडू याआधी 500 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत?
सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, महेंद्रसिंह धोनी आणि विराट कोहली यांनी 500 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.
प्र.3: रोहित शर्माची पहिल्या वनडेमधील कामगिरी कशी होती?
रोहित शर्मा 14 चेंडूत 8 धावा करून जोश हेडलवुडकडून झेलबाद झाला.