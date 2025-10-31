English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऑस्ट्रेलियावरील ऐतिहासिक विजयानंतर टीम इंडियाच्या खेळाडूंना अश्रू अनावर, पाहा Video

IND W VS AUS W : महिला वर्ल्ड कप सेमी फायनल सामन्यात टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवलाय. स्टार क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्सने या सामन्यात शतकीय कामगिरी केली. फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आनंदात खेळाडूंना अश्रू अनावर झाले. 

पूजा पवार | Updated: Oct 31, 2025, 07:55 AM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND W VS AUS W : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये (Womens World Cup 2025) गुरुवार 30 ऑक्टोबर रोजी सेमी फायनल सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने (team India) ऑस्ट्रेलियावर ऐतिहासिक विजय मिळवून फायनलचं तिकीट मिळवलं. ऑस्ट्रेलियाने भारताला विजयासाठी तब्बल 339 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान टीम इंडियाच्या धाकड महिला फलंदाजांनी 5 विकेट राखून पूर्ण केलं. हे आव्हान महिलांच्या वनडे सामन्यात भारताने यशस्वीरित्या गाठलेले सर्वोच्च लक्ष्य आहे. या मोठ्या विजयानंतर टीम इंडियाच्या खेळाडूंना आनंदाश्रू अनावर झाले. त्यांनी विजयानंतर मैदानात एकच जल्लोष केला. 

हरमनप्रीत कौरला अश्रू अनावर :  

नवी मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियमवर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात महिला वर्ल्ड कप 2025 चा सेमी फायनल सामना पार पडला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करून भारतासमोर विजयासाठी 339 धावांचं आव्हान ठेवलं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात जेमिमा रॉड्रिग्सने (नाबाद 127) आणि हरमनप्रीत कौरने (89) महत्वाची भूमिका बजावली. टीम इंडियाने गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारली. ऑस्ट्रेलियाला मागील 15 वर्ल्ड कप सामन्यांमध्ये मिळालेला हा पहिला पराभव होता. भारत फायनलमध्ये पोहोचल्यावर टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरला अश्रू अनावर झाले. 

जेमिमा रॉड्रिग्स ढसाढसा रडली : 

भारताच्या सेमी फायनलमधील विजयाची शिल्पकार ठरलेली जेमिमा रॉड्रिग्स सुद्धा ऑस्ट्रेलियावरील दणदणीत विजयानंतर मैदानात ढसाढसा रडली. जेमिमाच्या शतकीय खेळीने भारताला फायनलचं तिकीट मिळवून दिलं. भारतीय संघ संकटात असताना जेमिमा मैदानात टिकून राखील आणि धावांचा डोंगर फोडला. मागील काही महिन्यात जेमिमा रॉड्रिग्सच्या करिअरमध्ये अनेक चढ उतार आले. तिच्या वडिलांवर धर्मांतरणाचे आरोप सुद्धा झाले. जेमिमासाठी मागील 12-18 महिने फारच अवघड होते. टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये तिला स्थान मिळत नव्हते. पण सततचे प्रयत्न आणि चिकाटीने आज तिने भारताच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली. या विजयानंतर जेमिमा मैदानात खाली बसली आणि रडू लागली. तसेच तिने स्टॅन्डमध्ये बसलेल्या तिच्या आई वडिलांना सुद्धा फ्लायिंग किस दिली. 

विजयानंतर काय म्हणाली जेमिमा?

भारताचा फायनलमध्ये पोहोचवण्यासाठी जेमिमाने महत्वाची कामगिरी केली. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध विजयानंतर तिने प्रतिक्रिया देत म्हटले, 'सर्वात प्रथम मी येशूचे आभार मानू इच्छिते. मी हे एकटं करू शकली नसती. मला माहित आहे की त्यांनी मला या कठीण काळातून बाहेर काढले आहे. मी माझ्या आईचे, माझ्या वडिलांचे, माझ्या प्रशिक्षकाचे आणि माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाचे आभार मानू इच्छिते. गेले चार महिने खरोखर कठीण होते, पण ते स्वप्नासारखे वाटते आणि अद्याप पूर्णपणे खरे झालेले नाही'.

FAQ : 

भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सेमीफायनल सामना कसा जिंकला?
उत्तर: नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करताना ३३८ धावा केल्या आणि भारताला ३३९ धावांचे आव्हान दिले. भारताने ५ विकेट राखून हे आव्हान यशस्वीपणे गाठले, जे महिलांच्या वनडे सामन्यात भारताने गाठलेले सर्वोच्च लक्ष्य आहे. यामुळे भारताने ७ विकेटने विजय मिळवला.

जेमिमा रॉड्रिग्सला मागील काळात काय अडचणी आल्या?
उत्तर: मागील १२-१८ महिन्यांत जेमिमाला टीम इंडियाच्या प्लेईंग ११ मध्ये स्थान मिळत नव्हते. तसेच, तिच्या वडिलांवर धर्मांतरणाचे गंभीर आरोप झाल्याने तिला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. मागील चार महिने विशेषतः कठीण होते, पण तिच्या चिकाटीने ती या सामन्यात यशस्वी झाली.

भारताने वर्ल्ड कप फायनल किती वेळा गाठली आहे?
उत्तर: ही भारताची तिसरी महिला वर्ल्ड कप फायनल आहे. यापूर्वी २००५ आणि २०१७ मध्ये फायनल गाठली होती, पण दोन्ही वेळा पराभव झाला होता. आता भारताला फायनलमध्ये विजयाची संधी आहे.

Ind vs AusICC Womens World Cup 2025Cricket Newsteam indiaJemimah Rodrigues

