Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  ऑस्ट्रेलियाचा टीम इंडियावर विजय, कांगारूंसमोर भारताची फलंदाजी गडगडली, सीरिजमध्ये साधली बरोबरी



IND VS AUS Womens : गुरुवार 19 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या टी 20 सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारतावर 17 धावांनी विजय मिळवला.  

पूजा पवार | Updated: Feb 19, 2026, 05:59 PM IST

Photo Credit - Social Media

IND VS AUS Womens : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (IND VS AUS) यांच्या महिला संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा गुरुवारी 19 फेब्रुवारी रोजी खेळवला गेला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियावर (Team India) 17 धावांनी विजय मिळवला असून यासह सीरिजमध्ये 1-1 ने बरोबरी मिळवली आहे. त्यामुळे आता 21 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात होणारा शेवटचा टी 20 सामना हा अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. 

गुरुवारी कॅनबेरा येथे भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामन्यापूर्वी टॉस पार पडला. हा टॉस भारतीय संघाने जिंकला असून त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी जॉर्जिया व्हॉलने 88 धावा, बेथ मुनीने 46 तर अ‍ॅशले गार्डनरने 10 धावा केल्या. तर ऑस्ट्रेलियाने ५ विकेट गमावून 163 धावा केल्या आणि टीम इंडियाला १६४ धावांचं आव्हान दिलं.

टीम इंडियाकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना शेफाली वर्माने 29 धावा केल्या. स्मृती मंधानाने 31, हरमनप्रीत कौरने 36, क्रांती गौडने 12, रिचा घोषने 19 धावांची खेळी केली. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजी समोर 144 धावाच करू शकली. ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाच्या 9 विकेट्स घेतल्या.  ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजी समोर टीम इंडिया गडगडली. त्यामुळे ऑस्टेलियाचा 17 धावांनी विजय झाला. यापूर्वी सोमवारी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पहिला टी २० सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात डकवर्थ लुईस नियमानुसार टीम इंडियाचा २१ धावांनी विजय झाला होता. पावसामुळे हा सामना खेळण्यास अडथळा आला ज्यामुळे निकालासाठी डकवर्थ लुईस नियमाचा वापर करण्यात आला होता. 

भारताची प्लेईंग 11: 

स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकूर

ऑस्ट्रेलियाची प्लॅइंग 11:

बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबी लिचफिल्ड, एलिस पेरी, अ‍ॅशले गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम, निकोला केरी, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, सोफी मोलिनेक्स (कर्णधार), किम गार्थ, डार्सी ब्राउन. 

 

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

IND VS AUS Womensteam indiat20 seriesmarathi newscricket

