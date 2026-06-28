/भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणता संघ पोहोचणार सेमी फायनलला? जाणून घ्या समीकरण

IND VS AUS T20 Womens World Cup 2026 : महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात रविवार 28 जून रोजी होणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील टीम इंडियाचा सामना हा रविवारी 6 वेळा चॅम्पियन असलेल्या ऑस्ट्रेलिया सोबत होईल. टीम इंडियासाठी हा करो वा मरोचा सामना आहे, जर त्यांना सेमी फायनलचं तिकीट हवं असेल तर त्यांना ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करावा लागेल. मात्र टीम इंडियाच्या समोरील अजून एक अडचण म्हणजे त्यांना ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सामना जिंकावा तर लागेलच पण त्यासोबतच त्यांना दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध बांगलादेश सामन्यावर सुद्धा अवलंबून रहावं लागेल. तसेच जर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात होणाऱ्या महत्वाच्या सामन्यात पावसामुळे अडथळा आला तर सेमी फायनलमध्ये कोणता संघ जाणार याविषयीचं समीकरण जाणून घेऊयात.
जर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात ग्रुप स्टेजच्या सामन्यात जर पाऊस आला आणि सामना रद्द करण्यात आला तर ग्रुप स्टेज सामन्यासाठी कोणताही रिजर्व डे ठेवण्यात आलेला नाही. अशातच सामना रद्द झाल्यावर भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला प्रत्येकी 1-1 अंक मिळेल. असं झालं तर आधीच ऑस्ट्रेलियाच्या खात्यात 9 पॉईंट्स आहेत, ज्यामुळे ते सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय होतील. तर दुसरीकडे भारतीय संघाच्या खात्यात 7 पॉईंट्स होतील.
चांगली गोष्ट अशी की 7 पॉईंट्स होऊन सुद्धा भारतीय संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर होणार नाहीत. पण त्यांचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचणं हे दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध बांगलादेश या सामन्याच्या निकालावर अवलंबून असेल. जर बांगलादेश विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पराभूत होतो तर त्यांचे फक्त 6 पॉईंट्स असतील. दुसरीकडे 7 पॉईंट्स सह भारत सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय करेल. दक्षिण आफ्रिका जर बांगलादेश विरुद्ध सामना जिंकते तर टीम इंडिया स्पर्धेतून एलिमिनेट होईल.
लंडनमध्ये लॉर्ड मैदानावर 28 जून रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामना होईल. यावेळी आकाशात ढग दाटून येण्याची शक्यता आहे. हवेचा वेग जास्त असू शकतो आणि पावसाबाबत बोलायचं झालं तर दिवसा पावसाच्या रिमझिम सारी कोसळण्याची शक्यता आहे. पावसाबद्दल बोलायचं झाल्यास सामन्या आधी पावसाची शक्यता आहे मात्र सामन्यादरम्यान वातावरण स्वच्छ असेल.